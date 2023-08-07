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5 лучших продуктов, которые должны быть на столе каждого украинца. Они дешевые и простые

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Понедельник 07 августа 2023 07:30
5 лучших продуктов, которые должны быть на столе каждого украинца. Они дешевые и простые Какие продукты полезны для каждого украинца (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко
Эксперт: Юрий Габорец

Чтобы питаться с пользой для здоровья, не обязательно покупать дорогие и экзотические продукты. Сделайте ставку на простую пищу, которую выращивают в Украине, и ваш организм скажет "спасибо".

Какие простые и недорогие продукты вам помогут, рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.

Вареные куриные яйца

Этот украинский продукт содержит практически все аминокислоты и витамины. Также яйца имеют полезный холестерин, из которого производятся гормоны.

Отварная гречка

В этой каше содержится большое количество витаминов и растительных белков. Гречку следует есть несколько раз в неделю, чтобы получать питательные вещества.

Зеленые листья салата, капуста

Этот продукт, который можно вырастить в огороде или даже на подоконнике, содержит необходимую организму клетчатку.

Капуста - давний украинский суперфуд, источник клетчатки. Она дешевая и очень полезная.

Куриная грудка и нежирная курятина

Куриное мясо считается самым полезным мясом среди других. Кроме того курятина дешевле, а следовательно, и доступнее украинцам.

Грецкий орех

Важно, чтобы он был термически необработан и без плесени. Этот орех один из самых доступных и выращивается в Украине.

Врач советует употреблять сезонные овощи и фрукты, которые дешевы и полезны. Не злоупотреблять алкоголем, бросить курить и умеренно заниматься спортом. От этого зависит ваше здоровье и долголетие.

Ранее врач рассказал, какими продуктами следует восстанавливать печень, а какие - вредят органу.

Также узнайте, что случится, если употреблять алкоголь каждый день.

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