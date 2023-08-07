5 лучших продуктов, которые должны быть на столе каждого украинца. Они дешевые и простые
Чтобы питаться с пользой для здоровья, не обязательно покупать дорогие и экзотические продукты. Сделайте ставку на простую пищу, которую выращивают в Украине, и ваш организм скажет "спасибо".
Какие простые и недорогие продукты вам помогут, рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.
Вареные куриные яйца
Этот украинский продукт содержит практически все аминокислоты и витамины. Также яйца имеют полезный холестерин, из которого производятся гормоны.
Отварная гречка
В этой каше содержится большое количество витаминов и растительных белков. Гречку следует есть несколько раз в неделю, чтобы получать питательные вещества.
Зеленые листья салата, капуста
Этот продукт, который можно вырастить в огороде или даже на подоконнике, содержит необходимую организму клетчатку.
Капуста - давний украинский суперфуд, источник клетчатки. Она дешевая и очень полезная.
Куриная грудка и нежирная курятина
Куриное мясо считается самым полезным мясом среди других. Кроме того курятина дешевле, а следовательно, и доступнее украинцам.
Грецкий орех
Важно, чтобы он был термически необработан и без плесени. Этот орех один из самых доступных и выращивается в Украине.
Врач советует употреблять сезонные овощи и фрукты, которые дешевы и полезны. Не злоупотреблять алкоголем, бросить курить и умеренно заниматься спортом. От этого зависит ваше здоровье и долголетие.
Ранее врач рассказал, какими продуктами следует восстанавливать печень, а какие - вредят органу.
Также узнайте, что случится, если употреблять алкоголь каждый день.