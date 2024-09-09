7 пород кошек, любящих объятия

Кошки способны подарить безграничную нежность и комфорт своим владельцам. Некоторые породы известны особой мягкостью и любовью к объятиям, что делает их идеальными компаньонами.

Бирманская кошка

Бирманская кошка - это порода с характерным цветным рисунком: светлое тело и темные пятна на голове, лапах и хвосте. Эти кошки известны своей нежной, миролюбивой и милой натурой. Они идеально подходят для семей, ведь любят сидеть на коленях и отдыхать вместе с вами.

Их длинная шерсть не нуждается в сложном уходе. Достаточно расчесывать ее раз в неделю, чтобы поддерживать пушистость и предотвратить спутывание.

Бирманская кошка (изображение: Википедия)

Гималайская кошка

Гималайская кошка - это по сути персидская кошка с характерной сиамской окраской. Ее густая двойная шерсть требует ежедневного расчесывания и чистки для поддержания в хорошем состоянии.

Некоторые владельцы обращаются к профессиональному грумеру, который может коротко подстричь шерсть на животе во избежание образования колтунов.

Гималайская кошка (изображение: Википедия)

Мэйн-кун

Мейн-кун - одна из самых больших пород кошек, отличается очень пушистым мехом с густой двойной шерстью, которая была развита для защиты от холодных зим Северо-Востока.

Хотя шерсть мейн-куна не так требовательна в уходе, как у персидской кошки, она требует регулярного расчесывания. В зависимости от текстуры шерсти это может быть от ежедневного до нескольких раз в неделю.

Мэйн-кун (изображение: Википедия)

Норвежская лесная кошка

Норвежская лесная кошка, подобно мейн-куну, развивалась в холодном климате, что способствовало формированию густой водонепроницаемой шерсти. Хотя шерсть этой породы довольно пушистая, уход за ней не сложен. Обычно достаточно еженедельного расчесывания или чистки щеткой, поскольку их шерсть не подвержена спутыванию.

Норвежская лесная кошка (изображение: Википедия)

Персидская кошка

Персидская кошка отличается длинной и густой шерстью, с особым воротником вокруг шеи, похожим на гриву льва. Известно, что у персов одна из самых сложных в уходе за шерстью. Ежедневное расчесывание и вычесывание необходимы для того, чтобы предотвратить образование колтунов. Поскольку шерсть очень густая, ежедневное расчесывание может быть достаточно трудоемким.

Кроме того, персам требуется ежедневный уход за лицом, чтобы протирать и чистить вокруг глаз и складки кожи вокруг носа.

Персидская кошка (изображение: Википедия)

Регдол

Регдол - это кошка с пушистой двойной шерстью средней длины с очень небольшим подшерстком. Шерсть этой породы естественным образом противостоит спутыванию, что позволяет легко справляться с еженедельным расчесыванием.

Регдолы известны своей ласковой натурой и часто любят сидеть на коленях, что делает их отличным выбором для тех, кто хочет иметь пушистого компаньона.

Регдол (изображение: Википедия)

Селкирк Рекс

Селкирк Рекс - это кошка с одним из самых уникальных шерстных покровов в мире. Ее шерсть мягкая, плюшевая и вьющаяся. Эта порода может иметь как короткую, так и длинную шерсть, и в обоих случаях она очень пушистая.

Короткая шерсть селкирк-рекса имеет глубокие волны с завитыми концами, в то время как длинная шерсть формирует свободные отдельные завитки.

Селкирк Рекс (изображение: Википедия)