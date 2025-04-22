Топ-5 фруктов, которые обгоняют овсянку по содержанию клетчатки: вы будете удивлены

Суточная норма клетчатки

Суточная норма клетчатки зависит от возраста, пола и уровня физической активности. Общие рекомендации выглядят так:

женщины до 50 лет - примерно 25 г в день

мужчины до 50 лет - примерно 38 г в день

женщины после 50 лет - около 21 г в день

мужчины после 50 лет - около 30 г в день

Эти цифры включают как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, и желательно получать ее из разных источников - овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых.

Клетчатка также помогает защитить от увеличения веса и снижает риск хронических заболеваний, включая диабет 2 типа, болезни сердца и рак.

Конечно, цельные зерна, такие как овсянка, могут помочь в получении суточной нормы клетчатки. Например, полстакана сухого овса содержит 4 г клетчатки.

Однако, некоторые фрукты содержат даже больше клетчатки, чем миска овсяной каши. Кроме того, они насыщены витаминами, минералами и антиоксидантами.

Какие фрукты содержат много клетчатки

Авокадо (1 шт. содержит 10 граммов клетчатки)

Зеленое авокадо насколько универсальное и вкусное, что вы можете использовать его почти во всех видах рецептов, от салатов до смузи и гуакамоле.

С точки зрения здоровья авокадо, пожалуй, наиболее известен своими полезными для сердца жирами. Но их клетчатка может быть столь же важной для здоровья, особенно кишечника.

Например, исследования показывают, что клетчатка авокадо может стимулировать рост полезных кишечных бактерий. Это в свою очередь может привести к производству соединений, называемых короткоцепочечными жирными кислотами, которые питают ваш кишечник и защищают его от воспаления.

Ежевика (1 чашка = 8 г клетчатки)

Все ягоды богаты клетчаткой, но ежевика является почти лидером. Но это не единственная причина их любить.

Ежевика также переполнена питательными веществами и полезными для здоровья соединениями, включая такие антиоксиданты, как антоцианы, элагитанины, флавонолы и флаванолы.

Эти мощные соединения помогают обезвредить болезнетворные свободные радикалы, связанные с болезнями сердца и раком.

Кроме того, большое количество витамина С в ежевике обеспечивает еще большее антиоксидантное действие. Витамин С из ежевики также улучшает усвоение железа.

Малина (1 чашка = 8 г клетчатки)

Как и ежевика, малина содержит высокое содержание клетчатки. Они также богаты защитными антоцианами, флаванолами, флавонолами и элагитанинами. В сочетании они могут иметь мощные свойства профилактики заболеваний.

Исследования показали, что потребление от 1 до 1,5 стакана малины ежедневно может благоприятно влиять на уровень глюкозы в крови, инсулина и холестерина у людей с риском хронических заболеваний.

Груша (1 плод среднего размера = 6 г клетчатки)

Одна груша обеспечивает примерно 20% суточной нормы клетчатки. Это на 30% больше, чем примерно 4 г клетчатки в среднем яблоке.

Эти сладкие сочные фрукты богаты сорбитом - сахарным спиртом, который обладает естественным слабительным эффектом.

Гранат (1 чашка граната = 7 г клетчатки)

Они богаты фитохимическими веществами, включая антоцианы, дубильные вещества и флавоноиды, которые, как было показано, обладают антиоксидантными, противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами и защищают от болезней сердца.

Исследование также показывает, что гранаты содержат соединения, называемые полифенолами, которые способствуют росту здоровых кишечных бактерий.