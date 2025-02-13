Топ-3 рецепта непревзойденных десертов с шоколадом ко Дню святого Валентина

Шоколад - это не просто лакомство, это символ любви и наслаждения. А День святого Валентина - это прекрасная возможность сделать сладкий сюрприз для любимого человека в виде вкусного десерта.

РБК-Украина (проект Styler) собрало рецепты вкусных десертов с шоколадом, которые непременно понравятся сладкоежкам в День святого Валентина.

Шоколадный фондан с мороженым

Как готовить шоколадный фондан с мороженым (иллюстративное фото: Freepik)

Шоколадный фондан - это классический десерт, который поражает не только вкусом, но и видом. Он имеет нежную шоколадную корочку и жидкую серединку, которая разливается при разрезании.

Для того, чтобы приготовить шоколадный фондан с мороженым, необходимы эти продукты:

черный шоколад - 180 г

сливочное масло - 200 г

сахар - 150 г

яйца - 5 шт.

мука - 100 г

темный какао-порошок - 25 г

соль - щепотка

мороженое - 3 ст. л. (или шарик)

Как готовить шоколадный фондан с мороженым

Поломайте шоколад на небольшие кусочки, а 180 г масло нарежьте на кубики. Растопите ингредиенты на паровой бане, перемешивая их до однородной консистенции.

В отдельной миске взбить сахар с яйцами до полного растворения сахара и осветления массы. Когда шоколадная масса немного остынет, осторожно перелейте ее к взбитым яйцам и перемешайте ингредиенты.

Просейте муку, постепенно всыпьте ее в шоколадную смесь. Накройте посуду с жидким тестом пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на два часа.

Смажьте формы для выпекания оставшимся сливочным маслом и присыпьте дно и стенки какао-порошком. Наполните формы шоколадным тестом на 2/3 и поставьте на 7-8 минут в разогретую до 180 градусов в духовку. Если формы большие, время выпекания можно увеличить на 1-2 минуты.

Важно не перепекать десерт, иначе он превратится в маффин. Достаньте фондан из формочек, присыпьте щепоткой соли и подавайте вместе с мороженым.

Бисквитный торт с шоколадом

Как готовить бисквитный торт с шоколадом (фото: Вкусная жизнь)

Этот бисквитный торт с шоколадом - отличный выбор на День святого Валентина. Мягкий бисквит в сочетании с нежным шоколадным кремом создает непревзойденный вкус, который покорит сердце вашей половинки.

Чтобы приготовить бисквитный торт с шоколадом, понадобятся такие ингредиенты:

мука - 110 г

яйца - 5 шт.

сахар - 310-320 г

соль - щепотка

какао - 30 г

растительное масло - 30 мл

сливки (жирность 18%) - 500 мл

маскарпоне карамель - 375 г

ванилин - по вкусу

черный шоколад - 90-100 г

Как готовить бисквитный торт с шоколадом

Чтобы приготовить бисквитный шоколадный торт, разбейте в миску яйца, добавьте к ним щепотку соли и взбивайте их на больших оборотах. Постепенно добавляйте 150 г сахара, пока он не растворится, а масса не станет пышной и светлой.

Тогда всыпьте просеянную муку и какао. Осторожно перемешайте массу, чтобы сохранить легкость теста. Влейте масло, еще раз перемешайте массу и перелейте тесто в застеленную пергаментом форму для выпекания. Готовить бисквит нужно 30-35 минут при температуре 170 градусов.

Через 10 минут после окончания выпекания достаньте бисквит и разрежьте его на три коржа. Для приготовления крема взбейте сливочный сыр с охлажденными сливками, оставшимся сахаром, ванилью, а также щепоткой соли.

Натрите 50 г шоколада и добавьте его в крем. Остальной шоколад растопите на паровой бане, по желанию добавив 1 ч. л. масла.

Смажьте коржи кремом, а сверху полейте растопленным шоколадом. Для того, чтобы шоколадный торт имел более выразительный вкус, поместите его в холодильник на несколько часов.

Шоколадный мусс с клубникой

Легкий и воздушный шоколадный мусс с кислинкой клубники - это идеальный простой десерт для романтического ужина. Вы можете украсить его листочками мяты или тертым шоколадом.

Для приготовления шоколадного мусса нужны следующие продукты:

желатин - 10 г

питьевая вода - 50 г

сахар - 40 г

молоко - 160 г

шоколад темный - 180 г

сливки (жирность 33%) - 300 г

клубника - 6-8 шт.

Как готовить шоколадный мусс

Чтобы приготовить шоколадный с клубникой без выпекания, залейте желатин холодной водой и оставьте до набухания. В другую миску налейте молоко, добавьте к нему сахар и поставьте жидкость в микроволновку, чтобы нагреть до кипения.

В горячее молоко перелейте желатин, тщательно перемешайте смесь. Измельчите шоколад и залейте его молоком, постоянно помешивая массу, чтобы избежать комочков.

Пока шоколад охлаждается, взбейте холодные сливки до густой белой массы. Добавьте немного сливок к шоколаду, чтобы снизить его температуру, а затем перелейте всю шоколадную массу в сливки.

Взбейте венчиком массу до однородной консистенции, а затем перелейте в креманки и поставьте в холодильник на один час. Перед подачей украсьте шоколадный мусс клубникой и листочками мяты.