Топ-3 рецепта непревзойденных десертов с шоколадом ко Дню святого Валентина
Шоколад - это не просто лакомство, это символ любви и наслаждения. А День святого Валентина - это прекрасная возможность сделать сладкий сюрприз для любимого человека в виде вкусного десерта.
РБК-Украина (проект Styler) собрало рецепты вкусных десертов с шоколадом, которые непременно понравятся сладкоежкам в День святого Валентина.
Шоколадный фондан с мороженым
Как готовить шоколадный фондан с мороженым (иллюстративное фото: Freepik)
Шоколадный фондан - это классический десерт, который поражает не только вкусом, но и видом. Он имеет нежную шоколадную корочку и жидкую серединку, которая разливается при разрезании.
Для того, чтобы приготовить шоколадный фондан с мороженым, необходимы эти продукты:
- черный шоколад - 180 г
- сливочное масло - 200 г
- сахар - 150 г
- яйца - 5 шт.
- мука - 100 г
- темный какао-порошок - 25 г
- соль - щепотка
- мороженое - 3 ст. л. (или шарик)
Как готовить шоколадный фондан с мороженым
Поломайте шоколад на небольшие кусочки, а 180 г масло нарежьте на кубики. Растопите ингредиенты на паровой бане, перемешивая их до однородной консистенции.
В отдельной миске взбить сахар с яйцами до полного растворения сахара и осветления массы. Когда шоколадная масса немного остынет, осторожно перелейте ее к взбитым яйцам и перемешайте ингредиенты.
Просейте муку, постепенно всыпьте ее в шоколадную смесь. Накройте посуду с жидким тестом пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на два часа.
Смажьте формы для выпекания оставшимся сливочным маслом и присыпьте дно и стенки какао-порошком. Наполните формы шоколадным тестом на 2/3 и поставьте на 7-8 минут в разогретую до 180 градусов в духовку. Если формы большие, время выпекания можно увеличить на 1-2 минуты.
Важно не перепекать десерт, иначе он превратится в маффин. Достаньте фондан из формочек, присыпьте щепоткой соли и подавайте вместе с мороженым.
Бисквитный торт с шоколадом
Как готовить бисквитный торт с шоколадом (фото: Вкусная жизнь)
Этот бисквитный торт с шоколадом - отличный выбор на День святого Валентина. Мягкий бисквит в сочетании с нежным шоколадным кремом создает непревзойденный вкус, который покорит сердце вашей половинки.
Чтобы приготовить бисквитный торт с шоколадом, понадобятся такие ингредиенты:
- мука - 110 г
- яйца - 5 шт.
- сахар - 310-320 г
- соль - щепотка
- какао - 30 г
- растительное масло - 30 мл
- сливки (жирность 18%) - 500 мл
- маскарпоне карамель - 375 г
- ванилин - по вкусу
- черный шоколад - 90-100 г
Как готовить бисквитный торт с шоколадом
Чтобы приготовить бисквитный шоколадный торт, разбейте в миску яйца, добавьте к ним щепотку соли и взбивайте их на больших оборотах. Постепенно добавляйте 150 г сахара, пока он не растворится, а масса не станет пышной и светлой.
Тогда всыпьте просеянную муку и какао. Осторожно перемешайте массу, чтобы сохранить легкость теста. Влейте масло, еще раз перемешайте массу и перелейте тесто в застеленную пергаментом форму для выпекания. Готовить бисквит нужно 30-35 минут при температуре 170 градусов.
Через 10 минут после окончания выпекания достаньте бисквит и разрежьте его на три коржа. Для приготовления крема взбейте сливочный сыр с охлажденными сливками, оставшимся сахаром, ванилью, а также щепоткой соли.
Натрите 50 г шоколада и добавьте его в крем. Остальной шоколад растопите на паровой бане, по желанию добавив 1 ч. л. масла.
Смажьте коржи кремом, а сверху полейте растопленным шоколадом. Для того, чтобы шоколадный торт имел более выразительный вкус, поместите его в холодильник на несколько часов.
Шоколадный мусс с клубникой
Легкий и воздушный шоколадный мусс с кислинкой клубники - это идеальный простой десерт для романтического ужина. Вы можете украсить его листочками мяты или тертым шоколадом.
Для приготовления шоколадного мусса нужны следующие продукты:
- желатин - 10 г
- питьевая вода - 50 г
- сахар - 40 г
- молоко - 160 г
- шоколад темный - 180 г
- сливки (жирность 33%) - 300 г
- клубника - 6-8 шт.
Как готовить шоколадный мусс
Чтобы приготовить шоколадный с клубникой без выпекания, залейте желатин холодной водой и оставьте до набухания. В другую миску налейте молоко, добавьте к нему сахар и поставьте жидкость в микроволновку, чтобы нагреть до кипения.
В горячее молоко перелейте желатин, тщательно перемешайте смесь. Измельчите шоколад и залейте его молоком, постоянно помешивая массу, чтобы избежать комочков.
Пока шоколад охлаждается, взбейте холодные сливки до густой белой массы. Добавьте немного сливок к шоколаду, чтобы снизить его температуру, а затем перелейте всю шоколадную массу в сливки.
Взбейте венчиком массу до однородной консистенции, а затем перелейте в креманки и поставьте в холодильник на один час. Перед подачей украсьте шоколадный мусс клубникой и листочками мяты.
Кстати, ранее мы рассказывали топ-3 рецептов выпечки ко Дню Влюбленных.
А также писали о том, как готовить львовский сырник с шоколадным бисквитом.
При написании материала использовались такие источники: кулинарный сайт Евгена Клопотенко, кулинарный YouTube-канал "Смачне життя", кулинарный YouTube-канал "Завжди смачно з Юлією Гармаш".