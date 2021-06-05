Топ-3 місця для літнього відпочинку в Україні, про які ви, швидше за все, не знали

Дійсно, карантин дав нам привід задуматися про те, куди б з'їздити саме в рідних краях. Адже Україна насправді неосяжна і вабить своєю різноманітністю ландшафтів!

Куди поїхати в Україні на Відпочинок з дітьми або друзями? Цим питанням задаються багато хто з нас.

Спеціально для вас ми зібрали топ кращих місць, які варто відвідати цього літа. Більш того, про деякі з них ви, швидше за все, навіть не знали! Дивіться в матеріалі Styler нижче неймовірної краси фото з цих курортних локацій.

Рожеве озеро в Генічеську (не плутати з Лемурійським!)

Одна з найпопулярніших південних точок, але від цього не менш приголомшлива. Входить до складу Генічеської групи водойм. Тут також розташовані гліцеринове і солоне озеро. До того ж є гарячі джерела, склад води яких являє собою всю таблицю Менделєєва. Відстань від Херсона - 200 км.

Фото: Рожеве озеро в Генічеське (instagram.com/anna_shvets_420)

Рожеве озеро часто плутають з Лемурійським, але розташовані вони в різних частинах області.

Таке рожеве забарвлення воно має завдяки червоній водорості Дунаелли Саліни й змінює свій колір в залежності від сезону. Найкраще туди їхати в серпні або вересні, коли вода знаходить найінтенсивніший відтінок. У дощові дні озеро може не вразити вас, оскільки воно буде каламутне і зливатися з сірим кольором неба.

Правда, інфраструктура в районі озера слабо розвинена, єдине, що ви побачите - це приватні сектори й віддалені готелі. Будь-яких мийок для ніг так само не передбачено, тому про всяк випадок варто з собою взяти запас прісної води.

Фото: Рожеве озеро в Генічеську (instagram .com/anna_shvets_420)

З першої половини 19-го і до початку 21 століття це озеро було сировинною базою солепромислу в Приозерному, зараз же це мекка для тисячі туристів з різних куточків країни. Але місцеві досі кустарним способом добувають ропу і сіль з озера. У грязі, до слова, містяться хлоридно-натрієві солі, сульфіди, сульфати, бром, йод, бор. Всі ці елементи корисні для нашої шкіри, усувають запальні процеси й так далі. Багато лікарень використовують дари природи саме цього соляного Херсонського озера.

Фото: Рожеве озеро в Генічеську (instagram.com/anna_shvets_420)

Острів Джарилгач ("українські Мальдіви")

На 210 тис. гектарів землі розкинувся Джарилгацький заповідник, він же острів Джарилгач.

Унікальне у своєму роді місце, також відоме як "українські Мальдіви". Він охороняється і будь-яка активність, що шкодить природі, там заборонена. За цим стежать рейнджери.

Кожен день в сезон, приблизно з травня по жовтень, поромом доставляють туди туристів. Відстань від найближчої сухопутної точки (міста Скадовська) до Джарилгача становить всього 40 хвилин їзди.

Фото: Джарилгач (instagram.com/anna_shvets_420)

Існує всього два пункти призначення, куди вас привезе катер - це Маяк або ж база "У Гавриловича".

Переваги першого - найчистіша вода біля берега, широка коса, роздолля, місце для кемпінгу. З мінусів тільки безліч людей, але якщо піти вглиб, то можна спокійно насолодитися самотою з природою. Маяк, біля підніжжя якого зупиняється паром, відомий тим, що за легендою його побудував учень самого Ейфеля! Вік споруди становить понад сто років. Але він вважається сьогодні аварійним і вхід туди суворо заборонений. Тому не варто випробовувати долю на міцність і лізти перевіряти його. Краще зайнятися снорклінгом на кристально-чистому березі або бердвотчінгом на суші.

Фото: Джарилгач (instagram.com/anna_shvets_420)

Станіславський Каньйон (Херсонські гори)

Навіщо їхати в Штати, якщо у нас є свій гранд каньйон - Станіслав?

Саме такі асоціації викликає це чудове творіння природи. І це все можна споглядати в Херсонській області. Всього лише 30 хвилинах їзди від Херсона.

Фото: Станіславський Каньйон (instagram.com/anna_shvets_420)

Розкинувся каньйон між селами Станіслав та Олександрівка і він є частиною ландшафтного заказника "Станіславський". Рекомендується брати екскурсію, якщо немає особистого автотранспорту.

Також він відомий під назвою Херсонські гори. Каньйон являє собою глиняні вертикальні схили й скелі. З його круч відкривається захопливий вид на водну гладь лиману і складається відчуття, нібито це край світу.

Можна порівняти даний об'єкт з ще іншою точкою на карті світу - Мисом Рока в Португалії. Одна лише різниця - їхати далеко не треба. Вражень від Станіслава залишиться маса, навіть не сумнівайтеся.

До речі, не забудьте загадати бажання, стоячи над обривом.

Фото: Станіславський Каньйон (instagram.com/anna_shvets_420)