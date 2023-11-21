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Топ-3 цвета этого зимнего сезона: какая одежда будет в тренде

Топ-3 цвета этой зимой (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Стилистка назвала самые популярные цвета одежды в этом сезоне. Она советует не только покупать вещи такого цвета, но добавлять аксессуары, комбинировать и экспериментировать, чтобы разбавить традиционные зимние цвета. Но при этом стараться избегать преимущества чрезмерного яркого цвета.

Какие же три основных цвета будут в моде этой зимой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение стилиста Инны Гриненко в Instagram.

Коричневый

Самый модный и желанный цвет этого сезона. Создавайте образы как с отдельными элементами гардероба, такими как пальто, жакет, брюки, юбка или джемпер, так и тотал-образы, как мы видели на модных показах.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Синий

Он может стать базовым цветом гардероба вместо чёрного. Выбирайте плечевые и поясные изделия, образы с которыми будут гораздо интереснее и глубже.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Бордовый

Если красным цветом уже никого не удивишь, то предлагается заменить его бордовым. Он сделает ваши образы изысканными и привлекательными. А для того, чтобы он интересно выглядел и не было его действительно много, подавайте его в виде акцентов – это может быть сумка, обувь, перчатки или шарф.

Фото: instagram.com/stylist.inna

 

Раньше мы рассказывали, что стилист дала советы по выбору идеальной обуви на зиму.

А также мы писали о том, какие трендовые "формулы образов", которые подойдут абсолютно каждой.

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