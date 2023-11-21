Топ-3 цвета этого зимнего сезона: какая одежда будет в тренде

Коричневый

Самый модный и желанный цвет этого сезона. Создавайте образы как с отдельными элементами гардероба, такими как пальто, жакет, брюки, юбка или джемпер, так и тотал-образы, как мы видели на модных показах.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Синий

Он может стать базовым цветом гардероба вместо чёрного. Выбирайте плечевые и поясные изделия, образы с которыми будут гораздо интереснее и глубже.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Бордовый

Если красным цветом уже никого не удивишь, то предлагается заменить его бордовым. Он сделает ваши образы изысканными и привлекательными. А для того, чтобы он интересно выглядел и не было его действительно много, подавайте его в виде акцентов – это может быть сумка, обувь, перчатки или шарф.

Фото: instagram.com/stylist.inna