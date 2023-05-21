"Пищевой мусор": тренер объяснил, каких круп нужно избегать при похудении

Крупы являются обязательным продуктом в рационе, поскольку они содержат много клетчатки, которая необходима для нормальной работы кишечника. Но полезность некоторых каш сильно переоценена.

О том, какие каши самые полезные, а от которых стоит отказаться, рассказал тренер Юрий Попко на своей странице в Instagram .

Полезны ли крупы при похудении

"Крупы - это один из самых доступных продуктов. И точно не нужно быть олигархом, чтобы позволить себе здорово питаться, поскольку на крупы не действует правила "дороже - значит лучше". А скорее наоборот", - говорит эксперт.

Попко предлагает разобраться в вопросах, какие крупы полезны и как правильно их готовить, чтобы они не потеряли питательные вещества.

"В крупах нас в первую очередь интересуют углеводы - они нам дают быструю энергию. Важно, чтобы углеводы были не просты, а сложны, поскольку последние не дают резких скачков инсулина. Для этого крупа должна быть минимум обработана и как можно менее измельченной", - объясняет тренер.

Также ценно и то, что в крупах есть белки и микроэлементы, которые находятся в оболочке. А еще они богаты клетчаткой, которая полезна для нашего кишечника.

В каких кашах меньше всего пользы

"У некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость глютена, который содержится в пшенице, ржи, ячмене и может быть в овсе. К полезным крупам не относятся хлопья быстрого питания - это пищевой мусор, в нем много сахара", - говорит Попко.

Также он назвал топ-3 наименее полезных круп - манка, белый шлифованный рис и кукурузная крупа.

"В их защиту добавлю, что эти каши насыщают надолго. Поэтому, если у вас цель "напихаться", то можно их есть, но не часто", - объясняет тренер.

При этом Попко отмечает, что важен и способ приготовления каши, потому что можно испортить даже самую полезную кашу.

"Если разварить крупу, то гликемический индекс будет выше - то есть из сложных углеводов мы сделаем простые. Старайтесь варить так, чтобы каждая крупинка была цела, а не разваливалась", - советует эксперт.

Крупы содержат много железа, но если варить их на молоке, кальций в его составе нейтрализует железо.

Какие крупы самые полезные

"Хоть гречка и чечевица не являются зерновыми культурами, но в этом списке они должны быть. На первом месте по количеству белка - чечевица, тогда идет овсянка. А вот по количеству аминокислот - чечевица, овсянка и гречка, по клетчатке - ячменная крупа и перловка", - говорит тренер.

Если любите рис, то берите нешлифованный, его еще называют "бурым".