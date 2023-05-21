"Харчове сміття": тренер пояснив, яких круп треба уникати при схудненні

Крупи є обов'язковим продуктом у раціоні, оскільки вони містять багато клітковини, яка необхідна для нормальної роботи кишківника. Втім корисність деяких каш сильно переоцінена.

Про те, які каші найкорисніші, а від яких варто відмовитись, розповів тренер Юрій Попко на своїй сторінці в Instagram .

Чи корисні крупи при схудненні

"Крупи - це один із найдоступніших продуктів. І точно не треба бути олігархом, щоб дозволити собі здорово харчуватись, оскільки стосовно круп не діє правила "дорожче - значить краще". А радше навпаки", - каже експерт.

Попко пропонує розібратись у питаннях, які крупи найкорисніші та як правильно їх готувати, аби вони не втратили поживні речовини.

"У крупах нас у першу чергу цікавлять вуглеводи - вони нам дають швидку енергію. Важливо, щоб вуглеводи були не прості, а складні, оскільки останні не дають різких стрибків інсуліну. Для цього крупа має бути мінімум оброблена та якомога менш подрібненою", - пояснює тренер.

Також цінно й те, що у крупах є білки і мікроелементи, які знаходяться в оболонці. А ще вони багаті клітковиною, яка є корисною для нашого кишківника.

У яких кашах найменше користі

"У декого може бути індивідуальна непереносимість глютену, який міститься у пшениці, житі, ячмені і може бути у вівсі. До корисних круп не належать пластівці швидкого харчування - це харчове сміття, у ньому багато цукру", - каже Попко.

Також він назвав топ-3 найменш корисних крупи - манка, білий шліфований рис і кукурудзяна крупа.

"На їхній захист додам, що ці каші насичують надовго. Тому, якщо у вас мета "напхатись", то можна їх їсти, але не часто", - пояснює тренер.

При цьому Попко наголошує, що важливий і спосіб приготування каші, бо можна зіпсувати навіть найкориснішу кашу.

"Якщо розварити крупу, то глікемічний індекс буде вищим - тобто зі складних вуглеводів ми зробимо прості. Старайтесь варити так, щоб кожна крупинка була ціла, а не розвалювалася", - радить експерт.

Крупи містять багато заліза, але якщо варити їх на молоці, то кальцій у його складі нейтралізує залізо.

Які крупи найкорисніші

"Хоч гречка і сочевиця не є зерновими культурами, але у цьому списку вони повинні бути. На першому місці за кількістю білка - сочевиця, тоді йде вівсянка. А от за кількістю амінокислот - сочевиця, вівсянка і гречка, по клітковині - ячмінна крупа і перловка", - говорить тренер.

Якщо любите рис, то беріть нешліфований, його ще називають "бурий".