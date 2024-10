Топ-10 шлейфовых ароматов на осень, от которых вы будете получать комплименты

10 лучших шлейфовых ароматов на осень

Tom Ford Patchouli Absolu

Аромат пачули невозможно спутать ни с каким другим, ведь даже в чистом виде этот парфюмерный ингредиент звучит многогранно, как магнит, привлекая внимание и побуждая к разгадке его тайн. Чувственный и дерзкий, вместе с тем мягкий и тонкий, с умеренной сладостью и легкой терпкостью, этот аромат создает уникальную композицию.

Сначала ощущаются пряные ноты пачули и лавра, постепенно переходящие в необычное сочетание мха и розмарина. Завершается этот многослойный аромат теплым и уютным шлейфом из кашемирового нот дерева.

Yves Saint Laurent Black Opium Intense

Теплый восточный аромат способен превратить даже самый обычный день в настоящий праздник, исполненный радостей и новых впечатлений. Устойчивый, насыщенный и многогранный, он начинается опьяняющим взрывом крепкого голубого абсента, усиленного ягодными нотами малины, ежевики и бойзеновой ягоды.

Ликерную хмельность постепенно сменяют сердечные аккорды жасмина и флердоранжа, щедро приправленные пряными оттенками кофе. Завершается этот роскошный букет теплым сандалово-ванильным шлейфом, за которым хочется следовать хоть на край света.

Zielinski & rozen black pepper & amber, neroli

Это непревзойденный аромат к осени. Black Pepper & Amber, Neroli - это унисекс аромат с пряными восточными аккордами. Его основные аккорды - свежий и пряный. Это тот случай, когда все будут интересоваться чем от вас пахнет.

Byredo Black Saffron

Неповторимый восточный аромат Byredo Parfums Black Saffron становится олицетворением пикантности и красоты. Аромат очаровывает своей соблазнительностью и обаянием. Уникальный букет переливается пикантностью, красотой, нежностью, дерзостью и сексуальностью.

Byredo Parfums Black Saffron сочетает в себе не только неповторимую красоту и утонченность, но и эмоциональность и страсть.

Удивительная черная фиалка и душистая кожа составляют центральный мотив парфюмерной композиции. В нем сливается нежность и интенсивность, невинность и потрясающая чувственность.

You or Someone Like You Etat Libre D'orange

Это аромат-реверанс. Нет, нет, он не удивителен, в нем нет противоестественности. Он просто создан на основе ингредиентов, которые вне времени и пространства. Он создан для того, чтобы его могли носить те, кто мечтает путешествовать по бетонному раю Лос-Анжелеса или все, кто желает переехать туда навсегда.

Композиция поначалу легкая, мечтательная, словно женщина, желающая впервые увидеть город, в котором живут многие голливудские знаменитости.

Orto Parisi Boccanera

Очень необычный аромат, который даст невероятный шлейф. Шоколадный акцент, очень мягкий, но ведущий в пирамиде, обеспечивает духам согревающее, релаксирующее действие, которое нежно обволакивает и успокаивает. Он дополняется бодрящими нотами имбиря и смеси перцев (чили, черный). Традиционные мускус и сандал, звучащие в шлейфе, создают удивительную умеренную пряность, яркую чувственность, легкую древесную нотку бесподобного Orto Parisi Boccanera.

Zarkoperfume Buddah Wood

Наслаждайтесь историями, скрытыми в этом аромате, а также творениями, берущими свое начало у истоков современной молекулярной науки. Buddah Wood – это маленькое чудо. Композиция универсальна для мужчин и женщин. Пирамида аромата: древесные ноты, австралийский сандал, кашмирское дерево, мускусный аккорд.

Не замеченной вы точно не останетесь.

Laboratorio Olfattivo Vanagloria Eau De Parfum

Это амброво-ванильный гурманский аромат для женщин и мужчин, созданный в 2021 году выдающимся парфюмером Домиником Ропионом. Он посвятил эту композицию бурбонской ванили, происходящей из глубин Индийского океана. Для создания аромата используется сырье высочайшего качества, полученное методом холодной экстракции из бобов LMR Vanilla.

Аромат - это настоящая симфония сладких гурманских оттенков, нежных цветочных нот, кожаных акцентов и цветочно-пряных отголосков. Парфюмер усилил эти оттенки добавлением особых волшебных ингредиентов, сотворив настоящее чудо, которым он поделился с миром.

BDK Parfums Nuit De Sables

С первых секунд раскрытия этого чувственного аромата на коже предстает картина романтического свидания в роскошном саду королевского дворца. Вскоре цветочная атмосфера постепенно меняется на не менее волшебное настроение парижских улочек, где аромат старинной брусчатки гармонично переплетается с изящными запахами ухоженных цветочных клумб.

Парфюмеры решили насытить композицию теплом восточной пряности, сделав их ярким акцентом на вершине парфюмерной пирамиды.

Thomas Kosmala No 4 Apres L'amour

Это хит продаж и очень популярный аромат в Украине. Аромат начинается утонченной игрой кислой лимонной цедры и горького апельсинового цвета, моментально пробуждающих и добавляющих энергию.

В сердечных нотах их дополняет соединение пряностей, пикантная свежесть которых активизирует ваше воображение. Когда аромат раскроется полностью, перед вами предстанет тайна базовых нот, сочетающих сухие древесные аккорды, соблазнительный мускус и магнетическую амбру.