Топ-10 вещей в доме, которые опасны для здоровья детей

Даже в самом безопасном, на первый взгляд, доме могут скрываться опасности для малышей. Какие предметы представляют наибольшую угрозу для здоровья и жизни детей?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дарьи Власенко.

До 90% детских травм случаются именно дома. И чаще всего это то, что можно было предупредить. Некоторые предметы имеют совсем неочевидную опасность для малышей и все они совершенно точно есть у вас дома.

Основная задача родителей сделать эти предметы недосягаемыми для детей.

Какие предметы опасны для детей

Монеты, батарейки и магниты

Маленькие предметы представляют риск удушения или серьезного повреждения ЖКТ при проглатывании внутрь.

Особенно опасны кнопочные батарейки, ведь могут вызвать ожоги ЖКТ. Магнитные конструкторы и шарики тоже опасны.

Лекарства и витамины

По словам врача, в 7 из 10 случаев отравлений у детей виноваты лекарства, оставленные без присмотра. Таблетки, витамины и мази - все должно быть вне зоны досягаемости.

"Еще одно опасное место - это сумка бабушки, пришедшей в гости. Поэтому будьте осторожны", - добавила педиатр.

Бытовая химия

В 20% отравления у детей до 3 лет возникают из-за средств для уборки. Гели, капсулы для стирки, полироли и дезинфекторы не оставляйте на уровне глаз.

Шнуры, зарядные устройства и удлинители

По данным Власенко, в США 10 детей ежедневно обращаются за помощью из-за ожогов и поражения током.

Шнуры также представляют риск удушения, особенно ночью в свободном доступе.

Пакеты и пленка

Пакеты и пленки действительно представляют опасность для детей, особенно маленьких. Основные риски таковы:

удушение (удушье): дети могут надеть пакет на голову или лицо, и из-за недостатка воздуха может возникнуть удушье

завязывание: дети могут обмотать пакет или пленку вокруг шеи, что также может привести к удушению

глотание: маленькие дети могут откусить кусок пакета или пленки и подавиться

Даже тонкий пакетик - смертельно опасен, если попадает на лицо.

Поэтому очень важно:

хранить пакеты и пленки в недоступных для детей местах

никогда не оставлять детей без присмотра вблизи таких предметов

объяснять детям (если они уже понимают) об опасности

Растения

До 30% комнатных растений - потенциально токсичны при проглатывании.

Диффенбахия, филодендрон и кротон могут вызвать тошноту, рвоту и ожоги слизистой.

Мебель с острыми углами

Каждая 4-я травма головы у детей раннего возраста возникает из-за падения или удара о мебель.

Дети часто падают и могут удариться об острый край стола, тумбочки или шкафа, что может привести к ушибам, порезам или даже сотрясениям мозга.

Острые углы и ребра мебели могут вызвать глубокие порезы, которые иногда требуют наложения швов.

Окна

Падение из окна - одна из основных причин травматических смертей у детей в возрасте до 5 лет. Большинство случается днем, когда родители дома, но отвлеклись на несколько минут.

Малыши способны залезть на подоконник уже с 12-18 месяцев.

Табачные изделия и жидкости для вейпов

Даже несколько капель никотиновой жидкости могут быть смертельными для ребенка. Жидкости имеют привлекательный вид и аромат - часто дети воспринимают как сладкое.

В 2023 году в ЕС зафиксировано более 800 случаев отравлений никотиновыми жидкостями у детей до 5 лет.

Оконные шторы с веревками

Дети могут погибнуть от удушения, запутавшись в веревках или цепочках на оконных шторах. Рекомендуется использовать безверевочные шторы или обеспечить, чтобы веревки были недоступны для детей.