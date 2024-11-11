Топ-10 самых популярных смартфонов на мировом рынке, которые чаще всего выбирают покупатели

Какие смартфоны чаще всего покупают люди

Apple iPhone 15 стал самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2024 года, за ним следуют iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro, согласно данным исследования Global Handset Model Sales Tracker от Counterpoint Research.

Samsung сохранил наибольшее присутствие в глобальном списке 10 самых продаваемых смартфонов с пятью позициями, за ним следуют Apple с четырьмя и Xiaomi с одной. Это распределение оставалось устойчивым с 2023 года, что свидетельствует о стабильных потребительских предпочтениях.

Несмотря на небольшое снижение доли Apple в топ-10, присутствие Samsung выросло, что позволило сохранить совокупную долю рынка топ-10 смартфонов на уровне около 19 процентов.

Растущее предпочтение потребителей к высококлассным смартфонам постепенно сокращает разрыв в рыночной доле между базовыми и Pro-вариантами iPhone. Примечательно, что впервые за третий квартал половину всех продаж iPhone обеспечили Pro-версии. Это изменение помогает Apple стимулировать продажи более дорогих устройств.

Кроме того, потребители отдают предпочтение последним моделям iPhone, особенно на развивающихся рынках, что еще больше способствует росту продаж Apple. Эта тенденция поддерживается привлекательными схемами финансирования и программами обмена, что делает последние модели iPhone более доступными для широкого круга доходов.

Samsung Galaxy S24 сохранил свое место в топ-10 третий квартал подряд. Кроме того, впервые за третий квартал с 2018 года в рейтинг попал вариант серии Galaxy S. Продажи серии Galaxy S24 были в основном обусловлены сильным маркетинговым фокусом на его возможностях искусственного интеллекта.

Серия Galaxy A от Samsung заняла четыре места в топ-10 благодаря более широкому присутствию в различных регионах и фокусу на более крупных сегментах клиентов в бюджетном и среднем ценовых диапазонах.

Samsung эффективно позиционировал эти устройства с конкурентоспособной ценой и более длительной поддержкой программного обеспечения. Однако в топе высококлассные телефоны серии Galaxy A были вытеснены смартфонами серий Galaxy S и A среднего сегмента.

Xiaomi Redmi 13C, пришедший на смену Redmi 12C прошлого года, сохранил свое место в списке второй квартал подряд благодаря своей доступности и присутствию на развивающихся рынках. Телефон выделяется в своем ценовом сегменте лучшими характеристиками.

Apple и Samsung продолжают укреплять свои премиальные позиции с помощью Apple Intelligence и Galaxy AI, что поможет им и дальше доминировать в этих рейтингах. Оба бренда используют искусственный интеллект в качестве отличительной черты в премиальном сегменте.

Самые продаваемые смартфоны в 3 квартале 2024 и 2023 годов (фото: Counterpoint Research)