RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Потому что могу". Мужчина собирается выпивать по 10 бутылок пива 200 дней подряд

Фото: Мужчина будет пить пиво 200 дней подряд (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

25-летний предприниматель из Британии Джон Мэй собрался выпивать каждый день по 10 бутылок пива уже 200 дней просто потому, что может это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Vice.

Почему британец пьет пиво каждый день

"С одной стороны, вы, по сути, убиваете свою печень, а с другой, вы делаете что-то весьма впечатляющее", - сказал Мэй.

"Я слишком молод для похмелья, у именя его никогда не бывает", - рассказал мужчина о своих "подвигах".

Также он хвастается, что пьет пиво и делает свой вклад в экономику Британии и показывает успехи на видео в TikTok.

У англичанина уже  83 тsсячи подписчиков, которые им восхищаются, и он даже известен как местная легенда в пабах в своем районе Гилфорд.

По его словам, под некоторыми роликами люди пишут гневные комментарии, и они просто завидуют.

Джон сообщил, когда закончит свой эксперимент, пойдет  к врачу и обследуется. Также один из пабов согласился заплатить ему деньги, если свое последнее пиво он выпьет у них.

 

Как мы ранее писали, новое исследование раскрыло секрет долгой и здоровой жизни.

Кстати, кардиолог назвал самую большую ошибку, которую допускают люди с высоким давлением.

Читайте РБК-Украина в Google News
напоїчоловіки