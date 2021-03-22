Натовп українців без масок ходив по вулицях і масовою молитвою "бив" по коронавірусу

21 березня хресний хід УПЦ МП охопив різні населені пункти України. Зокрема, натовп парафіян пройшовся по вулицях другого міста по заражуваності COVID-19 - Харкова. Але не тільки.

Так, хресні ходи з молитвою про мир в Україні і про те, щоб коронавірус відступив з нашої країни, пройшли в Сєверодонецьку і Кам'янському. Фото і відео цих дійств з'явилися на сайті УПЦ МП.

Як видно на кадрах, люди, що брали участь у богослужіннях у храмах цих міст, абсолютно не дотримуються соціальну дистанцію. Більш того, всі вони без масок.



Але цікаво те, що, наприклад, в Христорождественському кафедральному соборі Сєвєродонецька після богослужіння "була звершена сугуба молитва з проханням про припинення епідемії коронавірусу".

Хресна хода і богослужіння в Сєвєродонецьку (фото: sed-eparhia.com)

У Кам'янському крім молитов за зцілення від коронавірусу була також вознесена "сугуба молитва з проханням про мир в нашій країні і про градоправителів".

Під час цих дійств тут також майже ніхто не дотримувався карантинних норм.

Хресна хода і богослужіння в Кам'янському (фото: eparhia.net)