Друге місто по заражуваності COVID-19: в Харкові УПЦ МП провела Хресний хід (відео)

У Харкові на тлі високої захворюваності коронавірусом православна церква МП провела Хресний хід. 21 березня за даними МОЗ місто посіло друге місце по заражуваності коронавірусом в Україні. При цьому кілька тижнів тому харків'яни так само масово святкували Масницю.

Відео і подробиці з місця подій розповіли в Telegram-каналі "ТРУХА" .

Як повідомляється, Хресний хід був здійснений від Благовіщенського кафедрального собору до Свято-Покровського чоловічого монастиря.

Більшість тих, хто брав участь у заході були у масках, однак деякі все ж відзначилися недотриманням карантинних норм. На виході з Благовіщенського кафедрального собору учасники Хресного ходу через обмежену прицерковну площу сильно порушували соціальну дистанцію.

Переважна більшість тих, хто прийшов до храму – пенсіонери з групи ризику.

"Хресний хід в Сан-Гепардо. Управління Харківської єпархії Української Православної Церкви МП проводить Хресний хід від Благовіщенського кафедрального собору до Свято-Покровського чоловічого монастиря...", - йдеться в повідомленні.

У коментарях до публікації городяни скаржаться, що через тих, хто бере участь у таких заходах, місто незабаром увійде в "червону зону" карантину.

Православ'я все переможе!!! І тебе грішник!

Масниці мало було... червона зона забезпечена.

А з іншого боку, цей народ кинули всі. Тільки на Господа Бога і сподіваються.

Мінус міській владі... напевно хресний хід був узгоджений з Міськрадою... як можна було в пандемію таке допустити, коли лікарні переповнені хворими на коронавірус? А потім ці віруючі сядуть в міський транспорт і поїдуть по базарах та домівках! Ще Масницю не відкашляли, тепер це!

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