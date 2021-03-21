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Друге місто по заражуваності COVID-19: в Харкові УПЦ МП провела Хресний хід (відео)

Новость на русском → Харків, Неділя 21 березня 2021 13:28
Друге місто по заражуваності COVID-19: в Харкові УПЦ МП провела Хресний хід (відео) У Харкові УПЦ МП провела масовий Хресний хід (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У Харкові на тлі високої захворюваності коронавірусом православна церква МП провела Хресний хід. 21 березня за даними МОЗ місто посіло друге місце по заражуваності коронавірусом в Україні. При цьому кілька тижнів тому харків'яни так само масово святкували Масницю.

Відео і подробиці з місця подій розповіли в Telegram-каналі "ТРУХА".

Як повідомляється, Хресний хід був здійснений від Благовіщенського кафедрального собору до Свято-Покровського чоловічого монастиря.

Більшість тих, хто брав участь у заході були у масках, однак деякі все ж відзначилися недотриманням карантинних норм. На виході з Благовіщенського кафедрального собору учасники Хресного ходу через обмежену прицерковну площу сильно порушували соціальну дистанцію.

Переважна більшість тих, хто прийшов до храму – пенсіонери з групи ризику.

"Хресний хід в Сан-Гепардо. Управління Харківської єпархії Української Православної Церкви МП проводить Хресний хід від Благовіщенського кафедрального собору до Свято-Покровського чоловічого монастиря...", - йдеться в повідомленні.

У коментарях до публікації городяни скаржаться, що через тих, хто бере участь у таких заходах, місто незабаром увійде в "червону зону" карантину.

  • Православ'я все переможе!!! І тебе грішник!
  • Масниці мало було... червона зона забезпечена.
  • А з іншого боку, цей народ кинули всі. Тільки на Господа Бога і сподіваються.
  • Мінус міській владі... напевно хресний хід був узгоджений з Міськрадою... як можна було в пандемію таке допустити, коли лікарні переповнені хворими на коронавірус? А потім ці віруючі сядуть в міський транспорт і поїдуть по базарах та домівках! Ще Масницю не відкашляли, тепер це!

Друге місто по заражуваності COVID-19: в Харкові УПЦ МП провела Хресний хід (відео)

Друге місто по заражуваності COVID-19: в Харкові УПЦ МП провела Хресний хід (відео)

Скріншоти (t.me/truexanews_chat)

Нагадаємо, що 21 березня МОЗ оновив список "червоної зони" карантину в Україні. Де запровадять нові обмеження - читайте в нашій статті.

Також ми писали, що у Київській області почали діяти посилені карантинні обмеження, але ще не "червоної" зони.

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