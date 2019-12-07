Точно зможу зрозуміти: Зеленський зробив заяву про зустріч із Путіним (відео)

Зеленський і Путін на саміті проведуть особисту зустріч (Фото: колаж РБК-Україна)

Зеленський на ток-шоу у Шустера розповів про підготовку до нормандської зустрічі

Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна під час нормандського саміту 9 грудня припускає особисту бесіду. Про це президент України розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 6 грудня.

Глава держави на ток-шоу розкрив деякі деталі підготовки до переговорів і озвучив своє бачення врегулювання ситуації на Донбасі.

Також Зеленський наголосив, що йому дуже важливо побачити співрозмовника - президентра РФ Путіна - щоб зрозуміти його наміри щодо закінчення війни.

"Мені дуже важливо, я така людина, дуже sensitive. Ми говорили по телефону з президентом РФ, коли повернули моряків. Але це телефонна розмова, а я хочу бачити людину. І я хочу привезти з Нормандії розуміння та відчуття, що дійсно всі хочуть закінчити цю трагічну війну. Я це зможу точно зрозуміти за столом", - зазначив український президент.

Також Зеленський запевнив, що не збирається переходити за "червоні лінії" і допускати капітуляції.

"Чого мені боятися? Я не продаю нашу країну нікому, ніколи, нізащо", - наголосив він.

Додамо, що президент прийшов на ток-шоу у військовому одязі, бо тільки повернувся із зони проведення ООС, де вітав військових з Днем Збройних сил України.

Зазначимо, що під час першої участі Зеленського в ток-шоу - в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" - рівень підтримки під час його виступу був понад 90%.

Відео: Володимир Зеленський на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера"