Остался навеки в небе: на войне погиб штурман авиационной эскадрильи Денис Кирилюк (фото)
Летчик, майор и штурман авиационной эскадрильи Денис Кирилюк погиб во время боевого вылета. За время работы он совершил более 80 вылетов, 70 из которых во время полномасштабного вторжения. Только 19 дней назад у Дениса родился сын...
Что известно о выдающемся украинском летчике - читайте ниже в материале Styler.
Денис Кирилюк был заместителем командира эскадрильи, штурманом авиационной эскадрильи и майором истребительной авиации Воздушных сил ВС Украины. Пилот совершил 70 боевых вылетов, уничтожая врага во время полномасштабного вторжения.
Денис Кирилюк во время выполнения боевого задания (фото: Валентин Панчук/facebook.com)
В августе 2022 года Денис был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. А до начала полномасштабной войны участвовал в АТО, за что также получил награду.
Летчик был неоднократно награжден (фото: Валентин Панчук/facebook.com)
В 2011 году Кирилюк окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил, ведь с самого детства увлекался самолетами. Кроме того, любил рыбалку, но все же выбрал небо.
За 19 дней до гибели летчик стал отцом: у него родился сын. С женой они также воспитывали маленькую дочь.
Денис Кирилюк любил рыбалку и самолеты (фото: Валентин Панчук/facebook.com)
"Вот совсем недавно, 19 дней назад, с его лица невозможно было стереть улыбку, у него родился сын. А сегодня одинокими остались жена Дениса с маленькой дочерью и новорожденным сыном...", - написал Валентин Панчук в Facebook.
В помощь семье штурмана может приобщиться каждый (фото: Валентин Панчук/facebook.com)
Теперь семья Дениса Кирилюк нуждается в помощи. Поддержать их можно по реквизитам ниже:
- 4966 8040 1009 1204 - жена Алена
- 5375 4112 0520 3164 - собрат Алексей
- по ссылке
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