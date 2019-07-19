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Точно в "десятку": ЗСУ зрівняли із землею штаб окупантів під Горлівкою (відео)

STYLERВійна    19.07.2019 - 08:45
Точно в "десятку": ЗСУ зрівняли із землею штаб окупантів під Горлівкою (відео)
Ілюстративне фото: Українські військові (mil.gov.ua)

Українські бійці за допомогою дрона розбомбили ворожі позиції

На Донбасі військові ЗСУ за допомогою дрона ліквідували штаб окупантів під Горлівкою в Донецькій області. Нищівного удару завдали після аеро розвідки в зоні відповідальності 53-ї окремої механізованої бригади. Відомий волонтер Юрій Ммсягін опублікував на своїй Facebook-сторінці відповідне відео.

Зазначається, що військова операція пройшла в передмісті Горлівки кілька днів тому.

Українські бійці виявили окопи, які тяглися на близько сто метрів, і серед дерев в одному з покинутих дачних будиночків знаходилася ворожа позиція - "щось типу штабу або місця для відпочинку".

З цього місця бойовики постійно вели обстріли по бійцям ЗСУ.

Точно в &quot;десятку&quot;: ЗСУ зрівняли із землею штаб окупантів під Горлівкою (відео)

ЗСУ ліквідували ворожий штаб під окупованою Горлівкою (Фото: скріншот)

"Координати є?

- Ось на планшеті. І відео гарне є. "Птахом" зняли. Ми на низькій висоті над ними пройшли.

- У Вас там все готово?

- Завжди готові, як "піонери".

- Дерева не завадять?

- Спробуємо завести прямо по цілі.

- Давай по мінімуму. Без зайвих витрат", - передав Мисягін переговори військових.

Після цього бійці за допомогою військового дрона завдали три удари - всі прямо по цілі. Волонтер розповів, що другий влучив у "десятку".

ЗСУ ліквідували штаб окупантів біля Горлівки (Відео з Facebook-сторінки Юрія Мисягіна)

Як повідомлялося раніше, нещодавно в мережі показали відео, як в районі проведення ООС воїни ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів, ліквідувавши чотирьох "ДНРівців".

Також ми писали про те, що на Донбасі воїни ЗСУ ліквідували ворожий ДЗВТ і завдали окупантам втрат у живій силі. В результаті точних ударів в районі Хутора Вільний у Луганській облатсі були знищені 3 бойовика, ще 4 отримали поранення. У мережі показали відео точних ударів.

Нагадаємо, що раніше в мережі показали відео, як ЗСУ розгромили бойовиків на Донбасі за допомогою військового безпілотника. Українські військові завдали удару по опорного пункту дев'ятого полку російсько-німецьких окупаційних військ.

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