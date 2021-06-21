Точна дата нападу Німеччини на СРСР була відома за 11 днів - розвідка

"Відомості про військові приготування Німеччини до нападу на СРСР йшли в Центр з резидентур. З липня 1940 червні 1941 роки тільки зовнішня розвідка направила радянському керівництву більше ніж 120 інформаційних повідомлень", - йдеться в статті.

Розсекречені документи 17 червня 1941 року (фото: oborona.ru)

11 червня 1941 року розвідник Синіцин передав точну дату початку агресії з боку Німеччини. За його даними, 11 червня в Гельсінкі було підписано таємну угоду між Німеччиною і Фінляндією про участь фінських збройних сил в майбутній війні. Крім того, був прямо зазначений термін вторгнення.

Розсекречені документи 17 червня 1941 року (фото: oborona.ru)

Крім плану "Барбаросса" для раптового нападу на СРСР, який був затверджений Гітлером 18 грудня 1940 року, була ще розроблена багатоетапна операція по прихованню підготовки до війни.

Розсекречені документи 17 червня 1941 року (фото: oborona.ru)

15 лютого 1941 року план такої операції затвердили, хоча в майбутньому його не раз доповнювали.

У статті глави Служби зовнішньої розвідки Росії також йдеться про те, що Німеччина до самого нападу проводила всякі дезінформаційні заходи, щоб приховати своє вторгнення.

Саме тому було так багато різних дат передбачуваного нападу Німеччини на СРСР.