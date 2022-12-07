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"Точки возврата нет": Елена Зеленская рассказала, общается ли с родными из России

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Юлия Гаюк

После 24 февраля Елена Зеленская активно вышла на мировую арену, открывая фонды помощи и рассказывая об Украине иностранным изданиям и журналистам.

Так, во время одного из интервью ее спросили о родственниках из России.

Что ответила Зеленская - читайте ниже в Styler.

Общается ли первая леди с россиянами?

В недавнем интервью для британской газеты The Times Зеленскую спросили, общается ли она с родственниками из России и поддерживают ли они Украину.

"Конечно, Путин виноват, но без поддержки русского народа он не смог бы сделать это в таком масштабе. У меня там (в России - ред.) родственники, но мы не общаемся. Эти отношения закончились полностью", - решительно говорит она.

Первая леди во время визита в Великобританию (фото: president.gov.ua)

Елена Зеленская объясняет, что, когда началась война, все ее личные связи были оборваны охраной, и ей пришлось выключить все гаджеты, поскольку ее семья стала мишенью номер один. Но даже сейчас никто из ее русских друзей с ней не связался.

"Нет смысла возвращаться к тем диалогам, когда твоя собственная жизнь и детей, и твоей семьи под большой опасностью и даже не спрашивают, жив ли ты еще, я считаю, что такие отношения закончены", - заключает она.

Что думает Зеленская об отсутствии тепла и света?

Журналист The Times предполагает, что она боится долгой зимы с резким падением температуры, 48-часовыми отключениями электроэнергии.

Однако Елена говорит, что украинцы чрезвычайно сильны и оптимистичны, несмотря ни на что.

"Трудно представить, если бы это случилось с Лондоном и весь город вдруг был лишен света, воды, тепла и связи, но украинцы становятся достаточно выносливыми, хотя это становится тяжело", - объясняет первая леди.

Она также отмечает, что неправильно говорить, что нас это не пугает, но украинцы просто должны это пройти.

Об отношениях с мужчиной во время войны

Она видит своего мужа пару раз в неделю в его президентской резиденции, где они работают. Но дети, говорит супруга президента, видят его очень редко.

Когда Владимир Зеленский еще задолго до 24 февраля впервые сказал, что будет баллотироваться в президенты, Елена пыталась остановить его. Она была уверена, что это разрушит их жизнь.

"Иногда я чувствую, что это не та роль, которую я себе хотела бы. Но у нас есть успехи, поэтому мы должны продолжать и продолжать, и даже думать, что мы можем свернуть с этого пути сейчас, непонятно", - подводит итоги своих размышлений первая леди.

Елена и Владимир Зеленские в память жертв Голодомора (фото: president.gov.ua)

Ранее мы показывали, как изменились первые супруги страны во времена президентства.

Елена Зеленская также объясняла украинцам, к чему нельзя привыкать во время войны.

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Елена Зеленская