Точка неповернення: дослідники налякали заявою про COVID-19 навіть після одужання

Коронавірус (колаж РБК-Україна)

Коронавірус може викликати у пацієнтів дуже небезпечний фіброз легенів

У пацієнтів з коронавірусом навіть після одужання недуга може призвести до серйозних ускладнень в довгостроковій перспективі. Американський лікар після багаторічного вивчення хвороби легенів попередив про кризу, що насувається в галузі охорони здоров'я.

Такого висновку дійшов анестезіолог і головний медичний директор компанії Upright Pharmaceuticals доктор Сассан Рафі, який провів широкі дослідження щодо легеневого фіброзу, який калічить - одного зі станів, пов'язаного з важкими випадками Covid-19 у пацієнтів. Він вважає, що тисячі госпіталізованих з вірусом людей "стикаються з бомбою уповільненої дії" навіть після того, як вони оговталися від хвороби. Про це повідомляє DailyMail.

Дослідник каже, що ті, у кого діагностовано фіброз легенів після кількох тижнів перебування на апараті штучної вентиляції легенів (ШВЛ), стикаються з шокуючим рівнем захворюваності, набагато гірше, ніж у багатьох видів раку.

Це відбувається через різке збільшення числа випадків коронавірусної інфекції в США протягом 6 тижнів. Нині в Штатах зареєстровано вже понад 130 тисяч летальних випадків.

Легеневий фіброз - це захворювання легень, яке виникає при пошкодженні та рубцюванні тканини легенів і викликано агресивними вірусами, такими як COVID-19. Ця потовщена, жорстка тканина ускладнює роботу легенів і обмін кисню, що може призвести до дихальної недостатності.

За словами Рафі, чимала кількість госпіталізованих пацієнтів навіть у разі повного одужання від COVID-19 все одно можуть померти через фіброз.

"Прогноз легеневого фіброзу становить три роки, що гірше, ніж у багатьох видів раку, і нині немає оптимального лікування", - пояснює він.

Навіть якщо пацієнт переживає госпіталізацію і протягом багатьох тижнів виживає з рідиною в легенях, це все одно може призвести до тривалих ефектів, таких як фіброз, заявляє доктор. Він додав, що фіброз легенів, який видно після поведінки сканування "говорить нам, що їхнє життя може не повернутися. Це точка неповернення".

"Це прогресуюче захворювання, яке означає, що ви можете відчувати себе добре, але фіброз стає все гірше і гірше, і це одна з областей, до якої ніхто не звертається", - заявив Рафі.

Також лікар розповів, що деякі пацієнти можуть залежати від апарату ШВЛ до кінця свого життя, в той час як іншим може знадобитися пересадка легенів.

Партнер доктора Рафі, генеральний директор Upright Pharmaceuticals, Inc Ендрю Янг заявив, що "спадщина" і потенційні масштаби цієї проблеми, що насувається, викликають велику стурбованість.

40% пацієнтів з гострим коронавірусом, згідно з останніми даними, будуть відчувати екстремальний імунну відповідь, відомий як гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС), розповів він і уточнив, що такий синдром призводить до легеневого фіброзу. Мінімум у 20% випадків ГРДС є важкими.

Дані спалаху SARS-CoV у 2003 році також показали, що високий відсоток тих пацієнтів, які вижили, відчували тривалий легеневий фіброз і зниження функції легенів.

"Це майже як імунна система організму стає ядерною та працює, щоб вбити все, що викликає рубці та безліч інших проблем, особливо дуже розповсюджене запалення", - сказав він.

Зараз лікарі клініки працюють над створенням ліків проти фіброзу легенів. Препарат є інгібітором розчинної епоксидгідролази.

Раніше повідомлялося, що вчені спрогнозували появу нового коронавірусу, який буде передаватися від тварин.

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