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Точка невозврата: исследователи напугали заявлением о COVID-19 даже после выздоровления

Среда 08 июля 2020 обновлено 21:23
Точка невозврата: исследователи напугали заявлением о COVID-19 даже после выздоровления
Коронавирус (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Коронавирус может вызвать у пациентов очень опасный фиброз легких

У пациентов с коронавирусом даже после выздоровления недуг может привести к серьезным осложнениям в долгосрочной перспективе. Американский врач после многолетнего изучения болезни легких предупредил о надвигающемся кризисе в области здравоохранения.

К такому выводу пришел анестезиолог и главный медицинский директор компании Upright Pharmaceuticals доктор Сассан Рафи, который провел обширные исследования в отношении калечащего легочного фиброза - одного из состояний, связанного с тяжелыми случаями Covid-19 у пациентов. Он считает, что тысячи госпитализированных с вирусом людей "сталкиваются с бомбой замедленного действия" даже после того, как они оправились от болезни. Об этом передает DailyMail.

Исследователь говорит, что те, у кого диагностирован фиброз легких после нескольких недель пребывания на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сталкиваются с шокирующим уровнем заболеваемости, намного хуже, чем у многих видов рака.

Это происходит из-за резкого увеличения числа случаев коронавирусной инфекции в США в течение 6 недель. В настоящее время в Штатах зарегистрировано уже более 130 тысяч летальных исходов.

Легочный фиброз - это заболевание легких, которое возникает при повреждении и рубцевании ткани легких и вызвано агрессивными вирусами, такими как COVID-19. Эта утолщенная, жесткая ткань затрудняет работу легких и обмен кислорода, что может привести к дыхательной недостаточности.

По словам Рафи, многие госпитализированные пациенты даже в случае полного выздоровления от COVID-19 все равно могут умереть из-за фиброза.

"Прогноз легочного фиброза составляет три года, что хуже, чем у многих видов рака, и в настоящее время нет оптимального лечения", - объясняет он.

Даже если пациент переживает госпитализацию и в течение многих недель выживает с жидкостью в легких, это все равно может привести к длительным эффектам, таким как фиброз, заявляет доктор. Он добавил, что фиброз в легких, который видно после поведения сканирования "говорит нам, что их жизнь может не вернуться. Это точка невозврата".

"Это прогрессирующее заболевание, которое означает, что вы можете чувствовать себя хорошо, но фиброз становится все хуже и хуже, и это одна из областей, к которой никто не обращается", - заявил Рафи.

Также врач рассказал, что некоторые пациенты могут зависеть от аппарата ИВЛ до конца своей жизни, в то время как другим может понадобиться пересадка легких.

Партнер доктора Рафи, генеральный директор Upright Pharmaceuticals, Inc Эндрю Янг заявил, что "наследие" и потенциальные масштабы этой надвигающейся проблемы вызывают большую обеспокоенность.

40% пациентов с острым коронавирусом, согласно последним данным, будут испытывать экстремальный иммунный ответ, известный как острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), рассказал он и уточнил, что такой синдром приводит к легочному фиброзу. Минимум в 20% случаях ОРДС является тяжелыми.

Данные вспышки SARS-CoV в 2003 году также показали, что высокий процент выживших пациентов испытывал длительный легочный фиброз и снижение функции легких.

"Это почти как иммунная система организма становится ядерной и работает, чтобы убить все, что вызывает рубцы и множество других проблем, особенно очень распространенное воспаление", - сказал он.

Сейчас врачи клиники трудятся над созданием лекарств против фиброза легких. Препарат является ингибитором растворимой эпоксидгидролазы.

Ранее сообщалось, что ученые спрогнозировали появление нового коронавируса, который будет передаваться от животных.

Также мы писали о том, что украинский тип COVID-19 имеет сильные отличия от вируса в Европе.

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