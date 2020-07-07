Вчені спрогнозували появу нового коронавірусу: буде передаватися від тварин

Вчені заявили про появу нового коронавіруса (Фото: freepik)

Вчений з Сінгапуру, який спрогнозував появу COVID-19, зробив нову заяву

У найближчі роки світ може вразити новий коронавірус, який буде передаватися від тварин до людей. Наскільки буде серйозним спалах, вчені поки спрогнозувати не можуть.

Група вчених їх Сінгапуру заявила, що в найближче десятиліття у світі з'явиться новий небезпечний коронавірус. Він буде передаватися від тварини до людини та на цей момент спрогнозувати наслідки нової епідемії неможливо.

"Абсолютно точно варто очікувати поширення нового коронавірусу. Питання в тому, коли? Інша невизначеність полягає в тому, чи буде це великий чи маленький спалах", - повідомив керівник програми нових інфекційних захворювань при Національному університеті Сінгапуру професор Ван Ліньфа. Про це повідомляє видання The Straits Times.

Професор визнав, що існує якась невизначеність про те, коли відбудеться новий спалах і наскільки він стане серйозним.

Він додав, що вчені зараз сильно стурбовані тим, що SARS-CoV-2 вже може передаватися від людини до тварин, а потім - у зворотному напрямку.

У 2013 році Ван Ліньфа спрогнозував появу потенційного нового вірусу і називав країни, де він буде мати сильне поширення. За його словами, "найбільш песимістичною виглядає можливість зворотного зараження кажанів, які живуть у багатьох місцях".

COVID-19 став третім коронавірусом, який передається від тварин до людей. Перша епідемія подібного плану була у 2003 році - епідемія вірусу SARS, друга - у 2012 році, епідемія вірусу MERS. Пророцтва Ліньфа про третю хвилю були у 2013 році. Він попереджав, що в найближчі 7-10 років світ накриє хвиля інфікування, пов'язана з летючими мишами.

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