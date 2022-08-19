Гостримо ніж без точила і зусиль: найпростіший спосіб
Тупий ніж дуже дратує, коли потрібно різати жилаве м'ясо або тверді овочі. Часто ми терпимо такі незручності, адже нести інструменти на заточку - і час, і гроші.
Показуємо на Styler, як впоратися з заточуванням швидко і без особливих зусиль.
Для цього нам знадобиться девайс, який напевно знайдеться у кожного вдома, - дриль або шуруповерт. Фактично, будь-який інструмент з обертовою округлою частиною.
Покрокова інструкція
Беремо шматочок наждачного паперу, відрізаємо поздовжній шматок шириною кілька сантиметрів, довжиною - достатньою, щоб обернути "головку" інструменту.
Наносимо клей на тильну сторону наждачного паперу. Візьміть такий клей, який потім можна буде легко зняти з інструменту.
Наклейте наждачку на" головку " шуруповерта (дрилі).
Увімкніть інструмент на невисоку швидкість і просто прикладайте ніж гострою стороною до наждачного паперу.
Наш ніж заточений ідеально. А головне - швидко і просто!
Порада: щоб довести ніж до ідеалу, використовуйте наждачку різної фракції - спочатку крупніше, потім - найдрібнішу.
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