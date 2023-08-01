"Тебе же можно балдеть!" В Киеве мужчина домогался женщину прямо на улице (фото)

В Киеве на женщину напал неизвестный мужчина прямо во время отдыха в парке. Нападающий удовлетворял себя и угрожал пострадавшей.

Об этом Людмила Самсонова рассказала на своей странице в Instagram .

Детали истории

Женщина пишет с утра перед работой отдыхала на траве в парке на Воздвиженке. Через 5 минут она открыла глаза и увидела над собой незнакомого мужчину, который удовлетворял себя.

"Я подорвалась и начала прогонять его, схватила палку с земли, потому что он шел на меня, говорил "не смей". Но я посмела и ударила его этой палкой. Он схватил меня, бросил на землю и ударил", - пишет Людмила.

Женщина принялась снимать мужчину на мобильный телефон, и именно это заставило его уйти. При этом он кричал Людмиле бранные слова и упрекал, что без таких, как она, мир был бы лучше.

"Говорит, что мне можно "балдеть", а ему - нельзя. Такие у нас неравные права, по его мнению", - рассказала Людмила в комментарии "Сніданку з 1+1".

Людмила успела снять телосложение мужчины, но без лица (фото: instagram.com/lyuda.samsonova)

"Я чувствовала себя полностью незащищенной, только потому, что я родилась женщиной! Это не справедливо, обидно и страшно. Как жить дальше? Какие еще ограничения мне нужно ввести в жизнь, где еще не ходить самой или "как не провоцировать". Все же так любят говорить "жертва сама виновата!" - рассказывает пострадавшая.

После того, что произошло, Людмила сразу пошла в полицию и написала заявление.

Но, по ее словам, дело почти не продвигается.

"В парке есть камеры, которые легко можно отследить. Есть видео полного телосложения этого "мужчины". Но Национальной полиции этого не достаточно, чтобы делать свою работу сразу! А не когда-то потом. Но я буду добиваться поиска таких существ и наказания для них", - написала Людмила.

Заявление в полицию удалось написать только в четвертый раз (фото: instagram.com/lyuda.samsonova)