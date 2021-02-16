Ткаченко пояснив, чому Кіркоров досі "народний артист України"

Про це сказав Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у свіжому інтерв'ю BBC News Україна .

Але на сьогоднішній день російський співак, який підтримує загарбницьку політику Володимира Путіна, володіє почесним званням, що надається президентом України. Чому у Кіркорова досі є державна нагорода України?

"Це звання надавалося колись, напевно, за його заслуги, коли він Ані Лорак возив на Євробачення. І тут ми ступаємо на тонкий лід, тому що народних артистів у нас чимало. Я так думаю, що і Лорак - якась заслужена артистка. Я перепрошую, що таке скажу, але я різниці між Кіркоровим і Лорак не бачу. Тому в даному випадку складно пояснити, чому у когось забирати, а у когось - ні", - підкреслив Ткаченко.

На зауваження журналіста Святослава Хоменка, що варто б було забрати звання народного артиста у всіх, хто, наприклад, відзначився заявами проти України, міністр лише тяжко зітхнув.

"Ми все-таки живемо в демократичному суспільстві. Безпрецедентне до цього моменту рішення щодо санкцій проти каналів і рішення, яким ми збираємося наздоганяти тих, хто комусь не подобається, - це зовсім різні речі", - пояснив Ткаченко.

Ткаченко говорить про "народного артиста України" Кіркорова з 30 хвилини відео