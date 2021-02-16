ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ткаченко пояснив, чому Кіркоров досі "народний артист України"

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 13:27
Ткаченко пояснив, чому Кіркоров досі "народний артист України" Ткаченко висловився про Кіркорова і Ані Лорак (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

У Філіпа Кіркорова можна забрати звання народного артиста України. Але лише теоретично.

Про це сказав Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у свіжому інтерв'ю BBC News Україна.

Але на сьогоднішній день російський співак, який підтримує загарбницьку політику Володимира Путіна, володіє почесним званням, що надається президентом України. Чому у Кіркорова досі є державна нагорода України?

"Це звання надавалося колись, напевно, за його заслуги, коли він Ані Лорак возив на Євробачення. І тут ми ступаємо на тонкий лід, тому що народних артистів у нас чимало. Я так думаю, що і Лорак - якась заслужена артистка. Я перепрошую, що таке скажу, але я різниці між Кіркоровим і Лорак не бачу. Тому в даному випадку складно пояснити, чому у когось забирати, а у когось - ні", - підкреслив Ткаченко.

На зауваження журналіста Святослава Хоменка, що варто б було забрати звання народного артиста у всіх, хто, наприклад, відзначився заявами проти України, міністр лише тяжко зітхнув.

"Ми все-таки живемо в демократичному суспільстві. Безпрецедентне до цього моменту рішення щодо санкцій проти каналів і рішення, яким ми збираємося наздоганяти тих, хто комусь не подобається, - це зовсім різні речі", - пояснив Ткаченко.

Ткаченко говорить про "народного артиста України" Кіркорова з 30 хвилини відео

Раніше ми писали, що ситі і задоволені Ані Лорак і MARUV в Москві ощасливили Кіркорова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Олександр Ткаченко Філіп Кіркоров
LITE
В Україну скоро прийде різке потепління: синоптики назвали дату
В Україну скоро прийде різке потепління: синоптики назвали дату