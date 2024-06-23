Недельный гороскоп для всех знаков Зодиака: кто будет радоваться и у кого начнется "черная полоса"

Новая неделя, с 24 по 30 июня, будет интересной и насыщенной. Одним знакам Зодиака придется сделать непростой выбор, а другим повезет - их ждут радостные приключения и веселые авантюры.

Овен

Вас манит что-то новое и неизведанное. Однако на этой неделе постарайтесь воздержаться от поиска приключений. Вам не стоит рисковать, острые ощущения приведут лишь к проблемам. Вместо этого займитесь делами на работе и рутиной, которую давно откладывали на потом.

Телец

Не стоит доверять первому впечатлению о людях. Не все являются хорошими, даже если и очень сильно пытаются ими казаться. Это касается и ситуации, когда кто-то вызвал у вас негативные эмоции. На этой неделе вы сможете сорвать все маски и понять, кто на самом деле рядом с вами.

Близнецы

Назревает конфликт. Скорее всего, в ближайшие дни вы будете с кем-то спорить, пытаясь защищать свои границы и интересы. Вы не обязаны жертвовать собой ради чьих-то желаний. А потому защищайтесь, если готовы держать удар.

Рак

На этой неделе вам не стоит бояться. Действуйте решительно, авантюры помогут вам добиться желаемого. Не стоит себя недооценивать, вас ждут большие победы, важно лишь осмелиться и сделать этот прыжок в неизвестность.

Лев

В вашу жизнь ворвутся радостные события. И вы наконец-то сможете понять, как важно не сравнивать себя с остальными. Позвольте себе жить без соревнований и погони за успехами, которые на самом деле вам не нужны. Эта неделя поможет вам многое осознать.

Дева

Скажите "нет" всем тем, кто попытается украсть ваше время. Вскоре вы окажетесь перед непростым выбором, придется решать и думать не сердцем, а разумом. Конечно, это может принести огорчение, однако все пройдет.

Весы

Новая неделя может стать для вас непростым испытаниям. Стресс и проблемы навалятся на вас снежным комом. И если вы попросите о помощи и начнете себя ценить, то сможете преодолеть эту "черную" полосу без особого труда.

Скорпион

В ближайшие дни у вас появится редкий шанс. Вы сможете не только обуздать хаос вокруг себя, а еще и начать мечтать. Дышите полной грудью и не думайте о том, что счастье обошло вас стороной. На самом деле оно уже рядом.

Стрелец

Пришло время новой жизни. Вам стоит вспомнить, о чем вы мечтали до того, как слишком увлеклись тем, что пытались найти правильный путь. На самом же деле его нет, вам просто нужно научиться быть мудрее и не гнаться за призраками прошлого.

Козерог

Новая неделя подбросит вам интересные события. В какой-то момент придется проявить мужество, в какой-то - сбросить оковы и позволить себе то, чего вы так давно хотели. В любом случае, не забывайте о безопасности, это действительно важно.

Водолей

Вам нужно отказаться от вранья. Честность и откровенность помогут вам преодолеть любые преграды. И даже если сейчас будет казаться, что не всем планам суждено сбыться, это лишь иллюзия.

Рыбы

Вы сможете удивить всех вокруг, если начнете мыслить шире. Откажитесь от шаблонов и попробуйте что-то новое. Эта неделя станет для вас судьбоносной, если вы решитесь на серьезные перемены.