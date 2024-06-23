Короли и королевы драмы: эти знаки Зодиака устроят скандал на пустом месте

Представители четырех знаков Зодиака могут чаще других устраивать скандалы буквально на пустом месте. С ними сложно найти общий язык, если они этого не хотят.

Рыбы

Представители этого знака Зодиака невероятно эмоциональны. И они будто бы любят драму, ведь могут раздувать из мухи слона и чрезмерно преувеличивать, также им нравятся слухи. Однако когда Рыбы добиваются желаемого и устраивают скандал, они могут об этом сожалеть. А тех, кто попадает в неприятности из-за ссор, они пытаются поддержать.

Рак

Многие думают, что Раки холодные и бесчувственные, но это не так. Они готовы впадать в истерику из-за любого пустяка, однако постараются скрывать это до последнего. Когда же терпение лопнет, представители этого знака Зодиака устроят настоящий спектакль, в котором будут главными героями, скандальными и неуверенными в себе.

Лев

Представителей этого знака Зодиака считают главными фанатами драмы. Львы и Львицы - короли и королевы трагедий, которые чаще всего максимально преувеличены. Им сложно обуздать эмоции, а потому они быстро "загораются", начиная скандалы. И жарко становится всем вокруг.

Близнецы

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, любят общение и большие компании. Однако еще больше их интересуют слухи и все секреты. Близнецы пытаются "разнюхать" как можно больше, а потом с трудом хранят всю информацию в тайне. И это провоцирует громкие скандалы.