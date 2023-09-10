Неделя новых начинаний! Гороскоп для всех знаков Зодиака с 11 по 17 сентября

Овен

В начале недели удача будет на вашей стороне и это идеальное время, чтобы уделить большее внимание карьере. В конце недели вам следует быть бдительными и осторожными. Звезды прогнозируют вероятность конфликтных ситуаций на работе и рекомендуют уделить большую часть времени помощи семье с бытовыми делами.

Телец

Обычные дела могут занимать больше времени и сил, чем обычно, однако оптимизм поможет вам достичь намеченных целей и плавно перейти к новым планам. Однако звезды прогнозируют много конфликтных ситуаций и советуют успокоить свой темперамент и действовать более дипломатично.

Близнецы

Звезды прогнозируют многие рисковые ситуации и советуют относиться к ним рационально, тогда они принесут успех. Правильно рассчитывайте свои силы и надейтесь только на себя. В конце недели возможно перспективное знакомство, ускоряющее ваш карьерный рост.

Рак

Звезды советуют начать ожидать от себя большего и прилагать больше усилий для достижения своей цели. Вам представится шанс поднять свой социальный статус и ваши близкие обязательно поддержат вас в этом. Будьте уверены в себе и своих силах –- тогда любая ситуация завершится успехом для вас.

Лев

Гороскоп предостерегает - не берите на себя слишком много. Ваш ум и мудрость помогут найти успешное и оригинальное решение конфликтных ситуаций. Звезды прогнозируют приятную встречу в конце недели, которая может оказаться большой любовью.

Дева

Вам необходимо взять себя в руки и пойти напролом через накопившиеся проблемы. Звезды на вашей стороне, а также можете положиться на помощь друзей. Выходные лучше посвятить отдыху, чтобы набраться сил после энергичной недели.

Весы

Эта неделя будет очень удачной, любые дела будут идти легко, а дома будет царить любовь и покой. Доверяйте своей интуиции - она поможет разрешить конфликтные ситуации с людьми. Конец недели лучше посвятить своим близким - это зарядит вас энергией.

Скорпион

Возможности осуществить свои мечты будут появляться в момент, когда вы уже потеряли надежду. Звезды прогнозируют тяжелые отношения с людьми во второй половине недели и предостерегают: будьте осторожны, от ваших слов может зависеть судьба дальнейшего общения.

Стрелец

Неделя для вас будет очень удачной, звезды советуют уделять больше времени работе - вас ждет успех. Тем не менее гороскоп предостерегает - люди могут вас использовать, поэтому следует быть осторожным. В конце недели уделите время прогулкам на природе – это зарядит вас позитивом и энергией.

Козерог

Звезды предостерегают - вас могут обмануть. Проверяйте любую информацию, но не будьте слишком придирчивыми. Не раздражайтесь по пустякам - это может спровоцировать серьезные конфликты с близкими. В конце недели уделите время себе и дайте себе отдохнуть.

Водолей

Принимайте самостоятельные решения, окружающие могут пытаться подставить вас. Постарайтесь не спорить с начальством, потому что вас, вероятно, ждет повышение. Не стройте серьезных планов на выходные - есть большой риск краха. Постарайтесь на этой неделе быть спокойным и уделять время себе.

Рыбы

Эта неделя будет для вас судьбоносной. Изменения вероятны во всех областях жизни. Старайтесь отнестись к этому спокойно - все перемены к лучшему. Высокий шанс встретить новые знакомства, не сомневайтесь, они окажутся полезными в будущем.