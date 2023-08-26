Трем знакам Зодиака осень принесет большие неудачи. Кому нужно быть крайне осторожным

Гороскоп на осень предсказывает непростой период для трех знаков Зодиака. Их ждет настоящая "черная полоса" - упадок сил, разочарование в жизни и финансовые трудности.

Лев

Для Львов эта осень станет действительно тяжелой. Людям, родившимся под этим знаком следует внимательнее относиться к своему кошельку. Летние отпуска и развлечения оказали существенное влияние на их финансовое состояние и истощили их бюджет.

Осенью Львам нужно серьезно пересмотреть свои расходы и изменить подход к деньгам. Этому знаку Зодиака угрожают не только финансовые проблемы - трудности будут возникать и на работе. Станет больше обязанностей, а вот зарплата останется на том же уровне. У Львов будет два выхода - либо смириться с ситуацией, либо искать новое место с лучшими условиями.

Дева

Девы этой осенью почувствуют приступы апатии. Энергии у них будет крайне мало, поэтому это негативно отразится на работе. Люди, родившиеся под этим знаком, рискуют провалить несколько важных проектов. А это добавит проблем с начальством.

Девам, которые ценят свою работу, придется много прилагать усилий и усердно работать, чтобы не потерять свой должность. Также этому знаку Зодиака не будет везти в отношениях - возникнут разногласия с любимым человеком, которые могут даже привести к разрыву.

Весы

Весы ощутят усталость и истощение этой осенью, поскольку напряженная работа летом отняла у них много сил. Людей, рожденных под этим знаком, будут мучить мысли о том, что они не живут той жизнью, о которой мечтали.

Также возникнут проблемы в личной жизни - их может покинуть любимый человек. Разочарование в любви станет слишком болезненным ударом для них, от которого им будет сложно отойти.