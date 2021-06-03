Тітушки на БРТ і погроми з постраждалими: на ринку "Столичний" сталися сутички (відео)

За даними адміністрації оптового ринку сільськогосподарської продукції, з ранку почалася спроба силового рейдерського захоплення.

Невідомі в балаклавах, з білими і жовтими стрічками на руці, не пускали відвідувачів на ринок (розташований на Великій Окружній 110а), і відмовлялися представлятися, нічого не пояснювали.

Робота базару була припинена. У мережі повідомляють, що продавці стали самостійно виносити свій товар з павільйонів.

Також в коментарях пишуть про звуки вибуху піротехніки, які чутні на території ринку. Деяка продукція продавців виявилася сильно пошкоджена - її розтрощили нападники кувалдами, битами та сокирами.

Відео: у Києві стався напад "тітушок" на ринок "Столичний"

На місце прибули правоохоронці, які оточили торговий павільйон "Овочі - фрукти", щоб убезпечити фермерів від "тітушок". Після появи спецназу поліції та Нацгвардії невідомі озброєні люди почали поступово залишати територію приміщення.

Ближче до третьої години дня входи на ринок для відвідувачів знову відкрили (перекритий тільки один павільйон "Овочі - фрукти", а ще два оточили нацгвардійці), пише "Україна 24".

Всередині продовжують перебувати "тітушки", які пізніше назвали себе представниками охоронних фірм. Поліція перевіряє їх ліцензії.

За словами правоохоронців, 3 співробітники постраждали.

"Там знаходилася приватна охорона, яка намагалася змінити фізично іншу приватну охорону. Вже тривалий період відбувається суперечка між суб'єктами господарювання щодо власності на цю адміністративну будівлю, тому і відбуваються такі конфлікти", - розповів начальник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Нєбитов.

За словами юриста, сьогоднішня ситуація відбувається на грунті права власності, і конфлікт має юридичний характер.

На місці працюють слідчі, вони збирають документи, факти проникнення, спілкуються з працівниками ринку.

На ринок "Столичний" у Києві представники "охоронної фірми" пригнали БТР (фото: vesti.ua)