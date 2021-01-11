Тіна Кароль влипла новий скандал: порушила закон!

Тіна Кароль потрапила в новий скандал, закликавши своїх прихильників приєднатися до своєї сторінці в забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте".

Артистка опублікувала в Instagram-stories запрошення на сторінку, зробивши селфі зі смартфоном.

"Приєднуйся до нас в VK", - лаконічно підписала кадр співачка.

Тіна Кароль закликала українців приєднатися до своєї сторінки в "ВКонтакте" (instagram.com/stories/tina_karol)

Зазначимо, що на офіційній сторінці Кароль у "ВКонтакте" зараз близько 373 202 підписників. Адміністратори активно ведуть паблік, публікуючи різні опитування, цитати тощо.

Цікаво, люди, які керують VK-сторінкою української співачки, в тому числі толерують піратське поширення музики Тіни Кароль.

Нагадаємо, що у квітні 2017 року в Україні був заблокований доступ до російських веб-ресурсів інтернет-компаній "Вконтакте", "Однокласники", "Mail.ru", "Яндекс". Навесні 2020 року блокування сайтів була продовжено.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль висловилася про мітинг під будівлею Кабміну, в якому брали участь деякі українські зірки, незадоволені скасуванням концертів.