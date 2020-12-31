Тіна Кароль висловилася про мітинг під Кабміном: хто що забороняє?

Тіна Кароль висловилася про мітинг проти карантину (колаж РБК-Україна)

Тіна Кароль висловилася про мітинг під будівлею Кабміну, в якому брали участь деякі українські зірки, незадоволені скасуванням концертів та обмежувальними заходами на проведення виступів через карантин в Україні.

Артистка зізналася, що і вона стала "жертвою" концертного локдауну навесні, але з розумінням ставиться до введених правил. Про це Кароль розповіла в інтерв'ю "КП в Україні".

Сама ж співачка на культурних акціях протесту, які інспірували Оля Полякова, не була присутня.

"Коли навесні довелося не грати і все переносити - це одна розмова. А зараз, будь ласка, вішай афіші, грай, мінімізуй склад на сцені, 50% залу... Хто що забороняє? Рентабельно це чи ні, то вже інша розмова. Давайте концерти онлайн", - висловила свою думку Тіна.

Зірка зазначила, що подібна ситуація з обмеженнями на концертні заходи та кількість глядачів у залах склалася і в інших країнах, а не тільки в Україні.

"Менше за все хочеться, не дай Боже, почути, що на твоєму концерті всі заразилися й померли. Нам це не потрібно", - наголосила Тіна Кароль.

Артистка додала, що не хоче так ризикувати, хоч і скучила за переповненими залами.

"Я скучаю по сцені, хочу повернути сцену, але я не самодур", - резюмувала співачка.

Також вона зізналася, що вперше зустрічатиме Новий рік без концертів, і проведе свято в колі сім'ї, а на корпоративах також виступати не збирається.

"Якщо раніше я могла збирати людей на концерти в ці дні, то зараз збиратиму сім'ю. Це мій перший Новий рік без концертів.. Мені здається, що ми всі пережили ті чи інші неприємності з приводу цього вірусу, і люди не хочуть зустрічатися в загальній масі. В цьому році буде так, по-сімейному", - розповіла Тіна Кароль.

Раніше ми розповідали, як святкуватимуть Новий рік українські зірки та хто буде влаштовувати вечірки.

Нагадаємо, на початку вересня Оля Полякова жорстко "наїхала" на владу й обурилася, чому в Україні під час карантину виступають російські артисти, а українські - ні. Також Королева ночі закликала виконавців вийти на мітинг через ситуацію з концертами та карантином.