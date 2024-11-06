Тина Кароль ответила, планирует ли идти в политику

Так, артистка решила пообщаться с фанами, поэтому создала рубрику "вопрос-ответ".

На фоне результатов выборов США у Тины поинтересовались, не думала ли она о том, чтобы пойти в политику. "Нам нужна женщина-президент", - написал один из пользователей.

Своим неоднозначным ответом певица лишь заинтриговала поклонников.

"Очень много лет отказываюсь. Время покажет", - сказала звезда.

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Что раньше говорила Кароль о приглашении в политику

Как признавалась исполнительница в одном из своих интервью, к ней постоянно поступают предложения кардинально сменить профессию и прийти к власти. Однако пока что делать этого она не планирует.

"Очень часто приглашали, приглашают и будут приглашать. Я еще немножко хочу попеть. И, если честно, или ты берешь одно дело, или второе. Двумя нельзя заниматься сразу", - объяснила Тина.

"Не получается - это раз. Второе - по крайней мере, хоть какое-то заведение надо закончить, даже экстерном, для того чтобы идти во власть", - добавила артистка.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)