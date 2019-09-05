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Тіна Кароль зізналася, що допомогло їй пережити смерть коханого (відео)

STYLERЖиття    05.09.2019 - 22:26
Тіна Кароль зізналася, що допомогло їй пережити смерть коханого (відео)
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль поділилася, що допомогло їй впоратися з горем

Тіна Кароль - популярна українська співачка поділилася, як їй вдалося пережити втрату - смерть коханого чоловіка. Для того, щоб знайти гармонію з життям, артистка молилася. Про це вона розповіла в інтерв'ю модній блогерші Дар'ї Шаповаловій в Лос-Анджелесі. За словами Тіни, саме ранкова молитва їй дуже допомогла впоратися з сердечним болем.

"Секрет дзена. Можна молитися до своєї свідомості, до тіла, до своїх негативних звичок або відчуттів, наприклад, гордості, злості, гніву. Їх можна відпускати від себе подумки, навіть просто звернення до себе - це і є вже сакральне спілкування зі своїм Я", - поділилася співачка.

Тіна сказала, що пам'ятала, що у неї є дитина, для якої треба жити. Це теж підбадьорило її.

"Усвідомлення необхідності молитви прийло до мене 2013-му році, коли у мене був переломний момент. І це допомогло мені не падати духом, зрозуміти, що є сенс життя",- сказала Тіна.

За словами артистки, все має свою слідчо-причинний зв'язок. Вона вважає, що всі життєві ситуації невипадкові.

Відео: Тіна Кароль дала інтерв'ю Дар'ї Шаповалової (YouTube)

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