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Тина Кароль призналась, что помогло ей пережить смерть любимого (видео)

STYLERЖизнь    05.09.2019 - 22:26
Тина Кароль призналась, что помогло ей пережить смерть любимого (видео)
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль поделилась, что помогло ей справиться с горем

Тина Кароль - популярная украинская певица поделилась, как ей удалось пережить утрату - смерть любимого мужа. Для того, чтобы обрести гармонию с жизнью, артистка молилась. Об этом она рассказала в интервью модной блогерше Дарье Шаповаловой в Лос-Анджелесе. По словам Тины, именно утренняя молитва ей очень помогла справиться с сердечной болью.

"Секрет дзена. Можно молиться к своему сознанию, к телу, к своим негативным привычкам или ощущениям, например, гордыне, злости, гневу. Их можно отпускать от себя мысленно, даже просто обращение к себе - это и есть уже сакральное общение со своим Я", - поделилась певица.

Тина сказала, что помнила, что у нее есть ребенок, для которого нужно жить. Это тоже подбодрило ее.

"Осознание необходимости молитвы пришло ко мне 2013-ом году, когда у меня был переломный момент. И это помогло мне не падать духом, понять, что есть смысл жизни",- сказала Тина.

По словам артистки, все имеет свою следственно-причинную связь. Она считает, что все жизненные ситуации неслучайны.

Видео: Тина Кароль дала интервью Дарье Шаповаловой (YouTube)

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