Діамант: Тіна Кароль у відвертому купальнику поніжилася в басейні

Кароль показує нові кадри з кліпу "Вабити"
Тіна Кароль продовжує підкорювати багатотисячну армію шанувальників новими пікантними кадрами зі свого недавнього кліпу на пісню "Вабити". Зазначимо, що пісня і кліп чи не відразу ж стали хітом. На даний момент кліп зібрав більше 2,1 млн переглядів. При цьому нову україномовну композицію Кароль презентувала наприкінці серпня.
При цьому в новій відеороботі Тіна Кароль з'являється в серії дуже спокусливих образів. Приміром, в облягаючому спортивному костюмі малинового відтінку, блискучій міні-сукні в квітах. Однак "ключовий" образ - це звичайно ж оригінального крою купальник, в якому співачка ніжитися під теплими променями сонця на березі басейну.
Купальник на тоненьких бретельках усипаний блискітками. Він декорований незвичайними трусиками-хусткою. Виглядає такий елемент пляжного гардероба дуже оригінально. На опублікованих знімках Кароль знову ніжиться в басейні, серед шезлонгів в смужку.
Тіна Кароль в незвичайному купальнику (фото: instagram.com/tina_karol)
Тіна Кароль - Вабити
Шанувальники співачки прийшли в захват від її нового фото-колажу:
Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль у відвертій сукні схвилювала сексуальними вигинами. У цьому вбранні співачка виступила в Києві на концерті пам'яті Миколи Мозгового, виконавши його знаменитий хіт "Минає день, минає ніч".