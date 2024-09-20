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Тина Кароль нарушила собственное обещание и всех удивила (видео)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Катерина Собкова

Известная певица Тина Кароль, которая стала музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение, удивила своих поклонников, перепев свой хит "Скандал" на украинском языке.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на МУЗВАР.

"Принцип не переводить нарушен: в новом туре в поддержку альбома "Лірика" Тина Кароль представила ​​украинизированную версию хита "Скандал", - сказано в сообщении.

Отметим, что 19 сентябре начался тур артистки в поддержку нового альбома. Вчера Кароль выступила в Виннице, где поклонники и услышали песню "Скандал", которая первоначально была написана и исполнена на русском.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Отметим, что ранее звезда заявляла, что после 24 февраля 2022 года она прекратила петь на русском, хотя у нее было немало русскоязычных хитов. Тогда в одном из интервью певица отметила, что это один из ее шагов в информационной войне.

Более того, она не собиралась переводить на украинский свои песни, заявив, что сделать это будет очень сложно. Но в то же время Тина была не против того, если кто-то из ее коллег захочет перевести ее русскоязычные песни.

Что известно о новом альбоме "Лірика" Тины Кароль

Альбом "Лірика" включает 8 новых композиций, являющихся олицетворением эмансипации и экспрессии. Эту работу Кароль называет одной из лучших в своей карьере.

К слову, недавно певица выпустила чувственный клип на песню "Відчиняю", ставшую первым синглом из альбома исполнительницы "Лірика". Знаменитость продемонстрировала всю свою гибкость и пластичность тела, а также похвасталась стальным прессом.

 

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