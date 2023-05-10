Тина Кароль без грима снялась для модного глянца: трогательные фото

Также в интервью журналу певица поделилась мыслями о войне, России и рассказала о планах.

Тина Кароль на глянцевой обложке (фото: ELLE / пресс-служба певицы)

"Несмотря на войну, мы продолжаем жить, творить и защищать ДНК нашей страны. Сегодня крайне важно жить в ногу со временем, ощущать его пульс. Актуальная тенденция этого дня: искренность и "трушность", быть собой, быть настоящей, быть смелой", - говорит Король.

Остаться верной себе – догма, которой артистка стремится придерживаться на протяжении всего своего творческого пути.

"Война для меня началась в 2014 году. И что бы мне ни предлагали на том конце телефона, никаких компромиссов не могло быть. Для меня не новость – быть патриоткой. Не новость – быть с Украиной. Я не проснулась с прозрением, какие неадекватные у нас соседи. Это было понятно еще десять лет назад, если не раньше", – делится Тина в интервью.

Тина Кароль в фотосессии, снятой на пленку (фото: ELLE / пресс-служба певицы)

Сегодня же у певицы есть амбициозные планы разрушить железный занавес, которым нас умышленно отделила когда-то россия от мирового шоу-бизнеса.

"Сегодня, по моему мнению, сердце планеты бьется в Украине. Так как такая частота эмоциональных сокращений происходит именно на нашей территории. Поэтому мы должны нести нашу культуру в мир одним массированным фронтом", - говорит звезда.