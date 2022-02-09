Тімур Мірошниченко пояснив скандали навколо Нацвідбору на Євробачення 2022

Скандали у Нацвідборі на Євробачення 2022, фінал якого відбудеться 12 лютого, - це звичайна практика. І навряд чи така тенденція коли-небудь зміниться.
Таку думку в коментарі Styler висловив ведучий цього річного Національного відбору, зірка шоу Твій день на 1+1 Тімур Мірошниченко.
"Подобається нам це чи ні, але скандали - це, в принципі, частина шоу-бізнесу, а коли на кону Євробачення - можливість представляти свою країну на цілу Європу, на 200 мільйонів глядачів, то вони відповідно масштабуються до відповідальності і розміру заходу", - сказав ведучий.
"Скандали навколо Нацвідбору на Євробачення виникають кожного року. На жаль, без них ніяк", - додав він.
Тімур Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Разом з тим Тімур наголосив, що цього року у фіналі зібралися "прекрасні молоді й сучасні артисти".
"Вони всі розуміють усю відповідальність та навантаженість, яка ляже на них. І вони готові до цього. Фаворит, звісно, у мене є. Але не можу сказати. Не маю права. Буду вболівати за нього усім серцем та бажати перемоги", - сказав шоумен.
Тімур Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Також Мірошниченко розповів, кого з усіх артистів, хто представляв Україну за всі роки на пісенному конкурсі, вважає для себе головним фаворитом.
"Якщо подивитися на всіх 16 артистів, які в різні роки представляли Україну, то всі вони реально прекрасні. Ну, майже всі. Але Джамала для мене завжди посідатиме окреме місце в моєму особистому залі слави Євробачення", - говорить ведучий.
"По-перше, у Джа особлива енергетика. Такої немає більше ні в кого. Вона своїм голосом ніби занурює тебе в історію, про яку співає. Це рідкісний дар. Ну, а по-друге, саме завдяки їй Євробачення повернулося в Київ, а я зміг втілити в життя свою найзаповітнішу мрію - стати ведучим міжнародного фіналу великого Євробачення", - пояснив він.
Тімур Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Зауважимо, що на сьогодні вже всі виконавці (окрім Wellboy - його пісню Nozzy Bossy ще широкий загал не чув) представили свої творіння, з якими будуть змагатися за право представляти нашу країну на 66-му пісенному конкурсі.
Kalush Orchestra - Stefania
ROXOLANA - Girlzzzz
Alina Pash - Тіні Забутих Предків
Our Atlantic - Моя любов
CLOUDLESS - All be Alright
Michael Soul - Demons
BARLEBEN - Hear My Words
Нагадаємо, раніше одну з фавориток Нацвідбору Аліну Паш звинуватили у поїздці до Криму через російський кордон. Пізніше співачка назвала "заказухою" скандал з концертом на анексованому півострові.
Читайте також інтерв'ю лідера гурту CLOUDLESS, у якому він розповів про Донецьк, президента і мрії.
А ще пропонуємо вам розмову з BARLEBEN - учасником Нацвідбору, який брав участь у військових операціях на Донбасі, захищаючи Україну від російського загарбника.