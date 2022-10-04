"Тілу закортіло жару": как Jerry Heil, квіткіс и другие артисты поют об Щекавице

Jerry Heil

Jerry Heil опубликовала в Тик-Ток короткое видео, в котором поет о Щекавице. За основу певица взяла громкий хит Олега Винника "Вовчиця".

В песне Яны показана "сила и мощь нашего единения".

квіткіс

Киевские панк-музыканты более серьезно подошли к своему творению. Они написали полноценный трек про "любощі і пестощі" на "самой сексуальной горе Киева".

При этом участники квіткіс говорят, что их песня не имеет непосредственной привязки к мему, потому что "заниматься любовью на Щекавице можно и нужно в любое время, даже без угрозы ядерного взрыва".

Парни также сняли простое видео к песне "Щекавица", над которым можно только посмеяться.

Маляревский

Свою "Щекавицу" написал и хормейстер Евгений Маляревский, известный своими а капелла-версиями популярных песен.

Но авторские иронические треки артиста, как видим, абсолютно ничем не хуже всемирно известных хитов. Более того - лучше! Ведь они актуальны для украинцев.

U:LAV

Дочь известной оперной певицы Анна Монастырская тоже приобщилась к тренду.

Эта песня, говорит артистка, - тот случай, когда "мэм вышел из-под контроля и маленькая Тик-Ток песня трансформировалась в полноценный piece of contemporary art".