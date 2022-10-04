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"Тілу закортіло жару": как Jerry Heil, квіткіс и другие артисты поют об Щекавице

Об оргии на Щекавице уже пишут песни (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В украинском сегменте интернета продолжает "нестись" мем об оргии на киевской горе Щекавица в случае, если РФ применит ядерное оружие.

Эта тема настолько понравилась людям, что ее комментируют не только рядовые пользователи сети, но и блоггеры, артисты и даже мировые политики!

К слову, артисты даже начали записывать песни об этом потенциальном действе на одной из старейших гор столицы. И мы собрали для вас топ песен, в которых украинские музыканты фантазируют на тему вакханалии на Щекавице.

Jerry Heil

Jerry Heil опубликовала в Тик-Ток короткое видео, в котором поет о Щекавице. За основу певица взяла громкий хит Олега Винника "Вовчиця".

В песне Яны показана "сила и мощь нашего единения".

квіткіс

Киевские панк-музыканты более серьезно подошли к своему творению. Они написали полноценный трек про "любощі і пестощі" на "самой сексуальной горе Киева".

При этом участники квіткіс говорят, что их песня не имеет непосредственной привязки к мему, потому что "заниматься любовью на Щекавице можно и нужно в любое время, даже без угрозы ядерного взрыва".

Парни также сняли простое видео к песне "Щекавица", над которым можно только посмеяться.

Маляревский

Свою "Щекавицу" написал и хормейстер Евгений Маляревский, известный своими а капелла-версиями популярных песен.

Но авторские иронические треки артиста, как видим, абсолютно ничем не хуже всемирно известных хитов. Более того - лучше! Ведь они актуальны для украинцев.

U:LAV

Дочь известной оперной певицы Анна Монастырская тоже приобщилась к тренду.

Эта песня, говорит артистка, - тот случай, когда "мэм вышел из-под контроля и маленькая Тик-Ток песня трансформировалась в полноценный piece of contemporary art".

Ранее мы писали, что квіткіс выпустили альбом-"украшение сезона".

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