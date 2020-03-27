ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тілля Ліндеманна в лікарні перевірили на коронавірус: що показав результат

STYLERПерсони    27.03.2020 - 22:30
Тілля Ліндеманна в лікарні перевірили на коронавірус: що показав результат
Тілль Ліндеманн (Фото: прес-служба Rammstein)

Тілль Ліндеманн був госпіталізований у клініку у відділення інтенсивної терапії за порадою доктора

Тілль Ліндеманн був екстрено госпіталізований в Берліні, де солісту і лідеру груп Rammstein та Lindemann зробили швидкий тест на коронавірус.

У німецькій пресі з'явилися повідомлення про те, що результат на COVID-2019 був позитивним, тим самим викликавши величезне занепокоєння в армії шанувальників музиканта. Зараз представники артиста виступили з офіційною заявою та внесли ясність.

Зазначається, що 57-річний Ліндеманн потрапив до лікарні за рекомендацією його доктора ввечері 26 березня, і провів у відділенні інтенсивної терапії одну ніч.

"Сьогодні його переводять в інше відділення, тому що він почуває себе краще", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці групи Rammstein.

Наголошується, що тест на коронавірус був негативним.

Нагадаємо, що три тижні тому Тілль Ліндеманн виступав зі своїм проектом Lindemann в Києві. Пізніше він відправився в Чорнобильську зону відчуження і покатався на покинутій каруселі в Прип'яті.

Напередодні рокер опублікував в мережі фото із нецензурними словами "на адресу" COVID-2019.

Як повідомлялося раніше, в лікарню з коронавірусом потрапив відомий музикант Ігор Миколаїв - співака і композитора екстрено госпіталізували з ознаками коронавіруса в московську лікарню, і попередній аналіз показав зараження COVID-2019.

В Україні готують закон про препарати від COVID-19: чим пропонують лікувати Лікарі назвали нову групу ризику для зараження коронавірусом
Новини України Тилль ЛиндеманнКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся