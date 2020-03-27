Тілля Ліндеманна в лікарні перевірили на коронавірус: що показав результат

Тілль Ліндеманн (Фото: прес-служба Rammstein)

Тілль Ліндеманн був госпіталізований у клініку у відділення інтенсивної терапії за порадою доктора

Тілль Ліндеманн був екстрено госпіталізований в Берліні, де солісту і лідеру груп Rammstein та Lindemann зробили швидкий тест на коронавірус.

У німецькій пресі з'явилися повідомлення про те, що результат на COVID-2019 був позитивним, тим самим викликавши величезне занепокоєння в армії шанувальників музиканта. Зараз представники артиста виступили з офіційною заявою та внесли ясність.

Зазначається, що 57-річний Ліндеманн потрапив до лікарні за рекомендацією його доктора ввечері 26 березня, і провів у відділенні інтенсивної терапії одну ніч.

"Сьогодні його переводять в інше відділення, тому що він почуває себе краще", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці групи Rammstein.

Наголошується, що тест на коронавірус був негативним.

Нагадаємо, що три тижні тому Тілль Ліндеманн виступав зі своїм проектом Lindemann в Києві. Пізніше він відправився в Чорнобильську зону відчуження і покатався на покинутій каруселі в Прип'яті.

Напередодні рокер опублікував в мережі фото із нецензурними словами "на адресу" COVID-2019.

Як повідомлялося раніше, в лікарню з коронавірусом потрапив відомий музикант Ігор Миколаїв - співака і композитора екстрено госпіталізували з ознаками коронавіруса в московську лікарню, і попередній аналіз показав зараження COVID-2019.