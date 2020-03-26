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Відомий співак і композитор Ігор Ніколаєв заразився коронавірусом: що відомо

STYLERКоронавірус    26.03.2020 - 22:55
Відомий співак і композитор Ігор Ніколаєв заразився коронавірусом: що відомо
Ігор Ніколаєв (Фото: facebook.com/Игорь Миколаїв)

Співака і композитора Ігоря Ніколаєва екстрено госпіталізували в Москві

Відомий російський і радянський співак Ігор Ніколаєв екстрено госпіталізований в лікарню з підозрою на коронавірус. Його доставили в лікарню в Комунарку з "попередніми позитивним аналізом на коронавірус".

Відомо, що Ігор Ніколаєв проходить обстеження, у нього взяли аналізи для того, щоб підтвердити попередній діагноз.

Ігор Ніколаєв – відомий радянський і російський співак, композитор, піаніст, гітарист і продюсер. Свою музичну кар'єру розпочав в якості клавішника та аранжувальника в ансамблі Алли Пугачової "Рецітал" в 1980 році. Його авторству належать такі хіти як "Айсберг", "Розкажіть птиці", "Паромних", "Комарово".

У 1987 році Миколаїв розпочинає свою сольну кар'єру і записує перший альбом. Протягом багатьох років він написав багато хітів для зірок російської та радянської естради. Був одружений на співачці Наталі Корольовій з 1991 по 2001 рік. У 2010 році одружився втретє – на співачці Юлії Проскуряковою.

Лауреат і переможець багатьох фестивалів і конкурсів. У січні 2020 року Ігорю Ніколаєву виповнилося 60 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відома голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася коронавірусом і змушена була відправитися в лікарню.

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