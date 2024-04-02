Только не выбрасывайте: как можно с пользой использовать старые подушки

Благотворительность

Если вы купили новые подушки, то старые можно отдать на благотворительность.

Приюты для бездомных или животных могут забрать ваши подушки, если они находятся в надлежащем состоянии. Конечно, перед этим подушку следует тщательно постирать.

Кровать для домашних животных

Если у вас есть пушистые члены семьи, то они могут унаследовать вашу старую подушку. Одной из ярких сторон этого является то, что подушка уже будет иметь запахи, с которыми знакомы ваши питомцы, поэтому они им понравятся.

Изоляционный материал

Старую подушку можно использовать для предотвращения сквозняков.

К примеру, если обернуть ими водопроводные трубы, то можно защитить их от замерзания зимой.

Используйте как упаковочный материал

Старые подушки могут помочь, если вы перевозите что-нибудь хрупкое. В частности, их можно положить между посудой, чтобы она не разбилась во время переезда.

Если вы не используете подушки по прямому назначению, то из четырех-пяти стандартных подушек можно сшить напольную лежанку вроде японского футона.

Почему нельзя выбрасывать подушки

С точки зрения эзотерики этот предмет скапливает в себе энергию человека. Также, когда мы спим на подушке, она является свидетелем наших снов.

Выбрасывать их тоже нельзя, потому что недоброжелатели могут навести порчу через подушку, например, сделать подклад. В частности, если вы обнаружили в наволочке иглу без ушка, то, скорее всего, скоро могут возникнуть проблемы.