Только этим знакам Зодиака улыбнется Фортуна. Кого выбрали карты Таро

Скорпион

В пятницу вы сможете сорвать куш. Удача не просто будет на вашей стороне. Все события будто бы начнут подталкивать вас к чему-то очень грандиозному. А потому не теряйтесь и берите все в свои руки, у вас появится возможность найти свое место под солнцем.

И если вы сумеете правильно распорядиться удачей и добиться желаемого - помните, что нежиться в лучах славы куда приятнее рядом с теми, кто стал для вас надежной опорой. Не задирайте нос и поблагодарите тех, кто был рядом с вами в самые трудные времена.

Рыбы

Пора задуматься о грандиозных переменах. Вам не стоит зацикливаться на прошлом, удача не просто так решила ворваться в вашу жизнь именно сейчас. Поймайте свой шанс на счастье, даже если он попытается от вас ускользнуть, это будет непросто, но вы справитесь.

Карты Таро сулят вам судьбоносный день, которые многое изменит. Вас ждут новые взлеты, а потому струсите с себя пыль и начинайте думать о будущем. Мечтайте, планируйте и не забывайте ставить перед собой непростые цели, идите вперед, даже если вам страшно.

Рак

Таро-гороскоп на пятницу советует вам научиться искать компромиссы. Удача вам улыбнется, но рисковать и соглашаться на авантюры точно не стоит. Пора найти тот самый баланс, которого вам не хватает во многих сферах жизни.

Фортуна поможет вам удержать равновесие. Постарайтесь зафиксировать это положение и больше не играйте с огнем. В ближайшее время вам стоит задуматься о новых целях, но идти к ним нужно с осторожностью и без лишней спешки.