RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Только эти знаки Зодиака - главные счастливчики июля. Им повезет во всем

Каким знакам Зодиака повезет в июле (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В июле невероятно повезет представителям четырех знаков Зодиака. Второй месяц лета подарит им огромную порцию счастья и радости.

Каким знакам Зодиака улыбнется удача, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) з посиланням на Her Zindagi.

Лев

Вас ждет месяц чудес и настоящего счастья. В июле вы научитесь добиваться желаемого и без труда воплотите в жизнь свои мечты. Вдохновляйте людей, которые вас окружают, вместе вы сможете куда больше, чем в "гордом одиночестве".

Стрелец

Вас с головой накроет волна везения. Вы получите интересное предложение, от которого точно не стоит отказываться. Помимо этого, в июне вы можете кардинально изменить свою жизнь. Готовьтесь к радостным событиям.

Рыбы

Июль подарит вам шанс не только добиться высот на работе. Вы сможете забыть о проблемах, которые мешали вам двигаться вперед. Не забывайте уделять время своим друзьям и отдыхать, постарайтесь сохранять баланс.

Дева

На вашем пути было немало препятствий. И если вы уже устали от постоянной борьбы за счастье, то июль вас очень приятно удивит. Вы наконец-то получите то, чего заслуживаете. И награда будет невероятно щедрой.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что конец июня подарит большую любовь трем знакам Зодиака.

Помимо этого, недавно появился Таро-гороскоп на неделю.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопАстрология