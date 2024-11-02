ua en ru
Сб, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Только три знака Зодиака вступают в особую фазу. Мир заиграет новыми красками

Суббота 02 ноября 2024 21:06
UA EN RU
Только три знака Зодиака вступают в особую фазу. Мир заиграет новыми красками Каким знакам Зодиака повезет в воскресенье (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже в воскресенье, 3 ноября, в жизни представителей трех знаков Зодиака начинается особая и очень важная фаза. Таро-гороскоп сулит им чудеса и сюрпризы.

У каких знаков Зодиака откроется второе дыхание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Дева

В воскресенье вам стоит внимательно слушать все, что вам говорят. Рядом с вами окажется человек, который может озвучить очень мудрый совет. И если вы не станете отталкивать тех, кто желает вам добра, мир вокруг начнет сиять новыми красками.

Таро-гороскоп сулит вам начало нового и очень важного периода. В вашей жизни уже давно не было ярких событий и веселых приключений. Теперь все изменится, важно лишь впустить праздник и не бояться авантюр.

Водолей

Гороскоп на 3 ноября советует вам набраться терпения. Вам стоит выжидать и анализировать события, которые подарит этот день. Уже к вечеру вы можете понять, как правильно поступить.

И если все получится (а шансов на это немало), вас ждут очень щедрые подарки от судьбы. Помните о том, что торопиться не стоит. Будьте мудрыми и рассудительными, тогда вы точно сможете принять по-настоящему удачное решение.

Близнецы

В воскресенье вам стоит максимально сосредоточиться на своем будущем. Пришло время строить планы и мечтать. Не стоит ждать чуда и помощи со стороны. Именно в воскресенье вы можете понять, что вся сила сосредоточена именно в ваших руках.

Карты Таро сулят вам очень интересный день. Он может стать первой страницей в новой главе вашей жизни. И только вам решать, какие события произойдут в воскресенье.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака попрощаются с черной полосой.

Помимо этого, недавно появился календарь удачных дней для стрижки в ноябре.

Во время написания материала были использованы источники: Tarot, Metro.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Гороскоп Таро
NEWS
Летят низко и волнами. В КГВА объяснили тактику России во время атак дронов на Киев
Летят низко и волнами. В КГВА объяснили тактику России во время атак дронов на Киев