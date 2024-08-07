Не только "Спіймати Кайдаша". Современные украинские фильмы и сериалы, от которых вы не сможете оторваться

"Спіймати Кайдаша"

Сериал, о котором уже упоминалось выше, рассказывает о жизни в селе и показывает проблемы разных поколений. Живые диалоги, юмор и невероятная игра актеров сделали эту историю настоящим телевизионным хитом, ведь даже те, кто видел "Спіймати Кайдаша", хотят вернуться к его просмотру снова.

Киноработа была снята по повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева сім'я". Сценаристкой и исполнительным продюсером проекта, вышедшего в свет в 2020 году, является Наталья Ворожбит.

"Хазяїн"

Сериал показывает классическую историю отношений родителей и детей. Лента была снята по мотивам произведения Ивана Карпенко-Карого с одноименным названием. И, можно заметить, что сейчас проблемы остаются такими же, как были и в прошлом веке.

В центре сюжета - девушка Соня, которая возвращается домой после учебы в Гарварде. Дома ее ждет много открытий, в том числе не слишком приятных. Все эти обстоятельства связаны с работой ее отца, выбравшего не совсем честный образ жизни.

"Я - Надія"

Это первый украинский военно-драматический сериал, снятый во время полномасштабного российского вторжения.

Фильм начинается с середины февраля 2022, когда большинство новостей сосредоточены на возможности начала большой войны.

Главная героиня Надежда, работающая фельдшером одной из станций экстренной медицинской помощи Харькова, решает остаться в стране, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается.

"Люксембург Люксембург"

Это второй полнометражный фильм украинского режиссера Антонио Лукича, снятый в жанре трагикомедии.

В ленте события происходят в 2018 году, и в главных ролях оказываются два брата-близнецы - Рамил и Амил. Они отправляются в Люксембург, чтобы найти родного отца.

"Я працюю на цвинтарі"

Лента, выпущенная в 2021 году, рассказывает о главном герое Александре, который в прошлом был архитектором, а теперь работает на кладбище и имеет свою контору по изготовлению памятников.

Ежедневно к нему приходят новые люди для заказа памятников. И через эти ситуации персонаж делится своими мыслями - иногда веселыми, иногда грустными. Однако в его жизни есть тайна, которая мешает ему почувствовать себя счастливым.