Не только "Один дома". Вечная новогодняя классика в мире кино, которую стоит посмотреть

"Эта замечательная жизнь"

Главный герой Джордж Бейли получает уникальную возможность - ему представится возможность увидеть, как бы выглядел мир без него. И эта история действительно трогательна, ведь демонстрирует, почему каждый из нас важен, а также она дарит подлинный дух Рождества.

"Реальная любовь"

Здесь переплетаются несколько разных историй о любви, дружбе и родственных отношениях. Это все происходит в рождественском Лондоне, а красивые виды и декорации позволяют полностью погрузиться в этот предновогодний ажиотаж.

"Санта-Клаус"

По сюжету скептический отец внезапно превращается в Санта-Клауса. Такой неожиданный поворот событий кардинально меняет его жизнь. Это забавная, добрая комедия, напоминающая нам, что чудеса таки случаются.

"Рождественская история"

Это экранизация классического романа Чарльза Диккенса, в которой рассказывается о скупом Эбенезере Скрудже. Он проходит духовные изменения в период Рождества, чтобы понять свои ошибки. Классическая история учит прощению и милосердию.

"Рождественские каникулы"

Эта лента рассказывает о семье Грисволдов, которые желаюют провести идеальное Рождество. Однако им это не удается, ведь случается ряд непредсказуемых ситуаций, и героям приходится делать неожиданные выборы. Но эта история показывает, что даже хаотические праздники могут подарить незабываемые эмоции.

"Чудо на 34-й улице"

Девочка и ее мать встречают старика, который утверждает, что он настоящий Санта-Клаус. Трогательный сюжет позволяет нам погрузиться в магию праздников и запастись нужным настроением.