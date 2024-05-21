Не только пушистые: 5 самых популярных пород кошек в мире

Регдол

С длинной шелковистой шерстью и ярко-голубыми глазами неудивительно, что регдол возглавляет список самых популярных пород кошек несколько лет подряд.

Регдол (фото: Freepik)

Известно, что регдол - один из самых общительных котов, обожающий внимание и объятия. Эти доброжелательные котики хорошо ладят с детьми, что делает их идеальным кошачьим компаньоном для всей вашей семьи.

Мэйн-кун

Одни из самых больших кошек, мейн-куны, заслуженно получили прозвище "милый великан". Тот, кто никогда не видел мейн-куна, часто удивляется, насколько они велики.

Мэйн-кун (фото: Freepik)

Другими словами, этих больших пушистиков есть за что обожать! А еще лучше, они тоже могут подарить много любви, и высоко ценятся как одна из самых дружелюбных пород кошек.

Британская короткошерстная

Британская короткошерстная - одна из самых популярных пород кошек в мире. Британцы непременно привлекают к себе внимание и вызывают восхищение.

Британская короткошерстная (фото: Freepik)

Эта любимая порода напоминает плюшевого мишку и по внешнему виду, и по поведению, с легким характером и склонностью к играм с любимыми людьми.

Шотландская вислоухая

Шотландская вислоухая известна своей характерной формой ушей, сочетающихся с круглыми глазами, а мордашку этой кошки часто описывают как совиную.

Шотландская вислоухая (фото: Freepik)

Шотландская вислоухая более редкая, чем другие породы из этого списка, поэтому имеет еще одно сходство со своими птичьими собратьями, которых тоже бывает трудно встретить.

Сфинкс

Сфинкс - порода кошек, известная своей лысиной. Сфинксы отличаются и своей активностью, так что у него должно быть много игрушек для умственного развития.

Сфинкс (фото: Wikipedia)

Поскольку они бесшерстны, сфинксы нуждаются в регулярном уходе, поскольку масло для тела, впитывающее шерсть других пород, остается на теле. Так что вытирание и купание помогают убрать лишний кожный жир.