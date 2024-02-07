Не только кардиотренировки. Врачи назвали упражнения, которые обеспечивают здоровье сердца

Со здоровьем сердца, прежде всего, ассоциируются кардиотренировки. Но это не единственный вид упражнений, которые следует выполнять. Очень полезны являются анаэробные и аэробные упражнения.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на USA Today.
Анаэробные и аэробные упражнения - это два основных типа физической активности, каждое из которых имеет разные характеристики и влияние на организм. Первые являются более интенсивными, но длятся меньше времени, чем аэробные.
"Анаэробный буквально означает "без воздуха", тогда как аэробный означает "с воздухом", - объясняет физиотерапевт Дэвид Герцберг.
При анаэробных упражнениях тело не может получить достаточно кислорода быстро, чтобы обеспечить энергию для поддержания движения. Поэтому организм использует другой источник энергии и расщепляет запасы глюкозы вместо того, чтобы превращать в кислород.
Еще одно ключевое различие между упражнениями - одно больше акцентирует на выносливости, а другое - на силу.
"Аэробные упражнения в целом улучшают выносливость и здоровье сердечно-сосудистой системы, тогда как анаэробные упражнения лучше для наращивания силы, мышечной массы и силы
Анаэробные упражнения также улучшают способность человека противостоять усталости за счет увеличения производства молочной кислоты, которая повышает уровень энергии.
Другие преимущества анаэробных упражнений включают в себя улучшение спортивных результатов, регуляцию уровня сахара в крови, улучшение психического здоровья и здоровье сердечно-сосудистой системы.
"Хотя мы обычно связываем здоровье сердца с аэробными упражнениями, анаэробные упражнения также способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, улучшая артериальное давление, снижая уровень плохого холестерина и улучшая работу сердца", - говорит врач Остин Гонтанг.
Анаэробные упражнения также могут улучшить крепкость и плотность костей, таким образом уменьшая риск остеопороза.
"Анаэробные упражнения могут увеличить скорость метаболизма в состоянии покоя - скорость, с которой ваше тело сжигает калории во время отдыха. Большая мышечная масса означает, что тело сжигает больше калорий, даже если не занимается спортом, что может помочь в контроле веса", - говорит Гонтанг.
Распространенные примеры анаэробных упражнений включают в себя тяжелую атлетику, спринт, пауэрлифтинг и высокоинтенсивные интервальные тренировки. Гонтанг также рекомендует тренировки с собственным весом и сопротивлением.
"Такие движения, как отжим, подтягивание являются эффективными анаэробными упражнениями. И они не нуждаются в оборудовании, и их можно делать где угодно, что делает их очень доступными", - говорит врач.
Физиотерапевт Бен Фунг отмечает, что к анаэробным упражнениям следует добавлять кардио.
"Взрослые должны выполнять как минимум 150 минут аэробной активности умеренной интенсивности в неделю и по крайней мере два дня анаэробной активности для укрепления мышц", - заявляет он.
По его словам, разнообразие движений, диапазонов движений, нагрузок, частот, интенсивности и позы - прекрасный способ чередовать оба типа упражнений.
"Тело ценит, когда мы даем ему разные способы погрузки, тренировки, укрепления, растяжки и расслабления", - отмечает Фунг.
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